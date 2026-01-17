Aktuelle Seite: Home > Sport > Benavides beschert KTM nach Brabec-Drama Dakar-Gesamtsieg
So sieht ein Dakar-Sieger aus

Benavides beschert KTM nach Brabec-Drama Dakar-Gesamtsieg

Samstag, 17. Januar 2026 | 10:58 Uhr
So sieht ein Dakar-Sieger aus
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Von: APA/Reuters

Luciano Benavides hat KTM mit dem knappsten Vorsprung der Geschichte bei der Rallye Dakar doch noch den dritten Motorrad-Gesamtsieg in den vergangenen vier Jahren beschert. Der Argentinier profitierte am Samstag auf der letzten Etappe um Yanbu in Saudi-Arabien von einem Navigationsfehler des US-Amerikaners Ricky Brabec und triumphierte mit zwei Sekunden Vorsprung auf seinen Honda-Rivalen erstmals beim Wüsten-Klassiker. Sein Bruder Kevin hatte die Dakar 2021 und 2023 gewonnen.

Brabec machte sieben Kilometer vor Schluss den entscheidenden Fehler, kam nicht über Tagesrang zehn hinaus und verpasste seinen insgesamt dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2024. Der 34-Jährige war mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf Benavides in das 105 km kurze Schlussteilstück gegangen. Gesamtdritter wurde mit Tosha Schareina ebenfalls ein Honda-Pilot.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

