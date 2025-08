Berger und Reitshammer bei Schwimm-WM im Vorlauf out

Von: apa

Iris Julia Berger und Bernhard Reitshammer sind am Samstag bei den Schwimm-Langbahn-Weltmeisterschaften in Singapur gleich im Vorlauf ausgeschieden. Berger belegte bei ihrem fünften Start über 50 m Kraul in 25,50 Sekunden Rang 28, Reitshammer landete über 50 m Rücken in 25,70 auf Position 42. Die Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi verpassten im Turm-Einzel das angepeilte Halbfinale der Top 18 mit den Rängen 23 bzw. 31 deutlich.

Für Berger war es der letzte Auftritt bei dieser WM, Reitshammer schwimmt am Sonntag noch mit Luka Mladenovic, Simon Bucher und Heiko Gigler die 4×100-m-Lagen-Staffel.

Für die Wasserspringer endete die WM mit einer Enttäuschung, denn Knoll und Lotfi kamen auch im letzten Bewerb nicht über die Vorrunde hinaus. Knoll bilanzierte mit 361,50 Punkten, Lotfi mit 345,65.

Am Samstagnachmittag MESZ (13.43 Uhr) startet Simon Bucher im Finale über 100 m Delfin.