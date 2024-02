Biathleten und Skilangläufer zeigen groß auf

Am Wochenende

Bozen – Am vergangenen Wochenende heimste Südtirols Wintersportnachwuchs in den verschiedensten Disziplinen zahlreiche Erfolge ein. Angefangen bei den jungen Skijägern, die in Brusson ihre Italienmeister kürten. Für die heimischen Biathleten gab es nicht weniger als vier Mal Gold.

Am Samstag wurde im Aostatal ein Sprint ausgetragen. In der Altersklasse U15 belegte Felix Wolf (Antholz) den zweiten Platz bei den jungen Burschen, während bei den gleichaltrigen Mädchen Sara Eisath die Bronzemedaille holte. In der U13 gewann Elia Steinkasserer (Antholz) die Goldmedaille, während sich seine Teamkolleginnen Anna Wolf und Mia Pedevilla über Gold, bzw. Bronze freuen durften.

24 Stunden später ging es im Verfolgungswettkampf um die Medaillen. Felix Wolf belegte wie schon im Sprint den dritten Rang, während Sara Eisath als Vierte haarscharf am Podium vorbeischrammte. Bei den jüngeren Skijägern gewannen Elia Steinkasserer und Anna Wolf neuerlich die Goldmedaille, während Mia Pedevilla abermals den dritten Rang belegte. Besonders erfreulich: Bei den Mädchen der U13 standen in diesem Wettkampf sieben Südtirolerinnen auf den ersten acht Positionen.

Skilanglauf: Schilpario war eine Reise wert

Mehrere Südtiroler Langläuferinnen waren bei einer Etappe des Italienpokals in Schilpario (Provinz Bergamo) erfolgreich im Einsatz. Emma Schwitzer gewann in der Kategorie U16 ein Distanzrennen über zehn km und wurde im Nordic Sprint Zweite. Ihre Teamkollegin Anna Sagmeister belegte im Distanzrennen den dritten Rang. Im Nordic Sprint feierte Romina Bachmann in der Altersklasse U20 den Tagessieg, während Marta Belotti in der U18 im Distanzrennen den zweiten Rang belegte. Bei den Damen Senior musste sich auch Ylvie Folie über zehn km als Zweite nur ganz knapp geschlagen geben.

Vier Südtiroler bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Junioren am Start

Bei den Junioren-Titelkämpfen der Nordischen Skisportler im slowenischen Planica ist ein Quartett aus Südtirol mit von der Partie. Maximilian Gartner (Gröden) wird in dieser Woche die Skisprung-Wettkämpfe bestreiten, während Anna Senoner und Manuel Senoner (ebenfalls beide Gröden) in der Nordischen Kombination im Einsatz sein werden. Die Langlauf-Wettkämpfe wird hingegen Sara Hutter (Laas/Polizei-Sportgruppe) bestreiten.

Snowboard: Sieg und Platz zwei in Haus im Ennstal

Über zwei Podest-Plätze durften sich Südtirols Snowboarder bei einem FIS Junioren Rennen in Haus im Ennstal (Steiermark) freuen. Der Grödner Tommy Rabanser musste sich im ersten von zwei Parallel-Riesentorläufern nur dem Österreicher Julian Treffler geschlagen geben. In der zweiten Entscheidung feierte Elias Zimmerhofer (Villnöß) den Tagessieg.

Freestyle: Sieg und Rang drei bei den Regionalmeisterschaften

Am Monte Bondone wurden die neuen Regionalmeister im Slopestyle gekürt. Nicole Bazzanella (Seiser Alm Ski Team) gewann in der Kategorie „Allievi“, das sind die Jahrgänge 2009 und 2010 die Goldmedaille. In der Altersklasse „Giovani“ – Jahrgänge 2004 bis 2008 – durfte sich Samuel Brunner (ASC Olang) über die Bronzemedaille freuen.

Rodeln: Doppelschicht in Latsch

Die Gumpfrei-Bahn in Latsch war am Wochenende Austragungsort von zwei Jugendrennen um den Raiffeisen Jugendpokal. Gefahren wurde mit der Rennrodel oder der Sportrodel. Die Tagessieger im Überblick:

1. Rennen Rennrodel

Schüler 1: Anne Breitenberger (Ultental/57,03) und Niklas Lamprecht (Villnöß/1.09,70)

Schüler 2: Anna Wegmann (Laas/50,97) und Moritz Mair (Latsch/52,75)

Jugend 1: Paula Fink (Latzfons/52,36) und Alex Oberprantacher (Passeier/51,24)

Jugend 2: Laura Wegmann (Laas/51,18) und Jakob Gruber Genetti (Völlan/47,92)

Senior: Lotte Mulser (44,88) und Simon Reichhalter (Völs/44,88)

1. Rennen Sportrodel

Schüler 2: Anika Comploi (Wengen/1.03,97) und Alex Lamprecht (Villnöß/57,63)

Jugend 1: Teresa Runggatscher (Villnöß/57,39) und Tommy Nagler (Wengen/55,00)

Jugend 2: Theresa Rainer (Jaufental/54,96) und Ivan Pfattner (Villanders/50,35)

2. Rennen Rennrodel

Schüler 1: Anne Breitenberger (Ultental/57,54) und Matthias Pallanch (Völs/1.12,95)

Schüler 2: Anna Wegmann (Laas/51,26) und Simon Torggler (Latzfons/54,63)

Jugend 1: Paula Fink (Latzfons/51,89) und Alex Oberprantacher (Passeier/51,46)

Jugend 2: Romi Oberprantacher (Passeier/51,55) und Jakob Gruber Genetti (Völlan/48,27)

Senior: Lotte Mulser (Völs/44,83) und Simon Reichhalter (Völs/45,52)

2. Rennen Sportrodel

Schüler 2: Anika Comploi (Wengen/1.03,27) und Alex Lamprecht (Villnöß/56,91)

Jugend 1: Teresa Runggatscher (Villnöß/56,98) und Tommy Nagler (Wengen/54,60)

Jugend 2: Theresa Rainer (Jaufental/53,36) und Ivan Pfattner (Villanders/50,14)