Biathlon-Staffel: Italien mit Lukas Hofer auf Platz vier

Hochfilzen – Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in Österreich hat Italien heute den guten vierten Platz in der Herrenstaffel herausgefahren.

Lukas Hofer war als Schlussläufer entscheidend. Am Schießstand ging er hohes Risiko ein, zeigte aber gute Leistung in der Loipe und brachte sein Team nach vorne.

Gewonnen hat einmal mehr Norwegen vor Frankreich und Deutschland.