Bitter: Bozen unterliegt in der zweiten Overtime

Von: luk

Bozen – Eine weitere bittere Niederlage. Der HCB Südtirol Alperia verpasst den Ausgleich in der Serie nach einem endlosen Spiel: Nach fast vier Stunden Spielzeit entscheidet der EC Red Bull Salzburg das Duell in der zweiten Overtime für sich. In der 93. Minute sorgt ein Powerplay-Treffer von Kosmachuk für eisige Stille unter den 6.400 Zuschauern in der Sparkasse Arena. Die Foxes hatten es erneut geschafft, einen 0:2-Rückstand aufzuholen, erspielten sich zahlreiche Chancen und dominierten phasenweise – doch wie schon in den ersten beiden Spielen der Serie blieben sie am Ende ohne Belohnung. Nun steht Bozen mit dem Rücken zur Wand: Am Freitag um 19:15 Uhr (live auf DAZN und TV33) ist ein Sieg Pflicht, um die Serie zu verlängern und das Duell zurück nach Südtirol zu bringen.

Spielverlauf: Trainer Glen Hanlon setzt auf dieselbe Aufstellung wie in Spiel 3, mit Miglioranzi, Marchetti und Finoro als überzählige Spieler.

Die Red Bulls starten besser in die Partie und nutzen einige Fehler der Bozner. Torhüter Harvey hält stark, während auf der anderen Seite Tolvanen die erste gute Chance von Frank und Salinitri vereitelt. In der zehnten Minute geht Salzburg in Führung: Raffl, von Schneider bedient, zieht in die Angriffszone und versenkt einen Handgelenkschuss unhaltbar für Harvey. Kurz darauf trifft Wukovits die Latte, bevor Bozen ins Spiel zurückfindet. Helewka hat den Ausgleich auf dem Schläger, scheitert aber an einer Glanzparade von Tolvanen. Wenig später streift Frank mit einer Ablenkung den Pfosten. Die Foxes erhöhen den Druck, doch zur ersten Drittelpause bleibt Salzburg mit 1:0 in Führung.

Bozen startet mit viel Tempo ins zweite Drittel. Halmo versucht es mit einer Direktabnahme vor dem Tor, doch Helewka vergibt eine Riesenchance freistehend vor Tolvanen. Salzburg bleibt gefährlich, kann sein erstes Powerplay aber ebenso wenig nutzen wie die Foxes. Bozen setzt den Salzburger Goalie mit mehr Schüssen unter Druck, Tolvanen rettet in letzter Sekunde gegen Saracino. Auf der anderen Seite zeigt Harvey eine überragende Dreifachparade gegen Schneider. In der 36. Minute folgt der nächste Dämpfer für Bozen: Ein Missverständnis in der neutralen Zone führt dazu, dass Bourke von Kraus bedient wird und aus kurzer Distanz zum 2:0 trifft. Doch die Foxes antworten prompt: In der 38. Minute laufen Salinitri und Saracino im Zwei-gegen-Eins auf das Salzburger Tor zu, und Saracino erzielt sein erstes Playoff-Tor. Zum Ende des Drittels drückt Bozen weiter, doch Hults und Valentine verfehlen knapp, während Tolvanen eine Reflexparade gegen Christoffer zeigt.

Das dritte Drittel bleibt hochdramatisch. Salzburg startet mit Tempo, Raffl und Thaler verpassen das mögliche 3:1. Doch Bozen kämpft um den Ausgleich und nutzt ein Powerplay: In der 50. Minute staubt Gazley einen Abpraller ab und stellt auf 2:2. Die Foxes haben nun Oberwasser und sind dem Führungstreffer bei einer Doppelchance von Bradley ganz nahe: Der Kanadier verzieht erst im Zwei-gegen-Eins und scheitert dann im Alleingang an Tolvanen. In der Schlussphase hält Harvey sein Team mit einer spektakulären Parade gegen Bourke im Spiel – die Sparkasse Arena feiert den Save wie ein Tor.

Die erste Overtime ist ein Nervenspiel. Bozen erhält zwei Überzahlsituationen, doch Salzburgs Unterzahlformation bleibt standhaft. Auf der Gegenseite zwingt Robertson Harvey zu einer weiteren Glanztat. Die Foxes haben mehr vom Spiel: Bourque, Helewka und Christoffer scheitern jedoch an Tolvanen. In den Schlussminuten der Verlängerung drängt Bozen weiter auf den Sieg, doch es bleibt beim 2:2.

Die zweite Overtime wird zur offenen Schlacht mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die Torhüter übertreffen sich gegenseitig mit starken Paraden. Doch dann wird Mantenuto wegen eines hohen Stocks auf die Strafbank geschickt – die spielentscheidende Szene. Im folgenden Powerplay schlägt Kosmachuk zu: Sein satter Direktschuss in den Winkel beendet Spiel vier nach 92:34 Minuten.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2 – 3 OT [0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1] – Serie: 1-3

Tore: 09:08 Thomas Raffl (0-1); 35:51 Troy Bourke (0-2); 37:44 Nick Saracino (1-2); 49:50 Dustin Gazley PP1 (2-2); 92:34 Scott Kosmachuk PP1 (2-3)

Torschüsse: 51-50

Strafminuten: 4-8

Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Mantovani, Nothegger

Zuschauer: 6.320