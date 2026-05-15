Bontus zieht bei Formula-Kite-WM ins Halbfinale ein

Von: apa

Valentin Bontus ist bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo in Portugal weiter im Rennen um eine Medaille. Der Olympiasieger aus Niederösterreich beendete die Goldflotte am Freitag nach den Einzelplatzierungen vier, elf, sieben und zehn auf dem fünften Platz und darf sich damit am Samstag im Semifinale versuchen. Bei der 49er-WM vor Quiberon mussten die bisherigen Führenden Keanu Prettner und Jakob Flachberger den Rückfall auf Zwischenrang fünf hinnehmen.

“Ich bin mit meiner Leistung bis hierhin sehr zufrieden. Vor allem auch, weil die Bedingungen – starker Wind, viel Welle – sehr herausfordernd für mich sind. In diesen Konditionen haben wir nach dem Kreuzbandriss eigentlich kaum trainieren können, deswegen tue ich mir noch schwer”, erklärte Bontus. Im Semifinale geht es für den Athleten vom Yacht Club Podersdorf gegen vier Konkurrenten, die Top zwei ziehen ins Finale ein.

Prettner/Flachberger fehlen in Frankreich aktuell fünf Punkte auf eine Medaille, der Rückstand auf die führende Paarung Seb Menzies/George Lee Rush aus Neuseeland beträgt neun Zähler. “Es ist alles sehr knapp beisammen und es ist alles noch zu holen”, meinte Prettner. Die besten zehn Boote erreichen die Medal-Series am Sonntag.