Aktuelle Seite: Home > Sport > Bontus zieht bei Formula-Kite-WM ins Halbfinale ein
Bontus misch im Medaillenkampf mit

Bontus zieht bei Formula-Kite-WM ins Halbfinale ein

Freitag, 15. Mai 2026 | 18:01 Uhr
Bontus misch im Medaillenkampf mit
APA/APA/ÖSV/DOMINIK MATESA
Schriftgröße

Von: apa

Valentin Bontus ist bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo in Portugal weiter im Rennen um eine Medaille. Der Olympiasieger aus Niederösterreich beendete die Goldflotte am Freitag nach den Einzelplatzierungen vier, elf, sieben und zehn auf dem fünften Platz und darf sich damit am Samstag im Semifinale versuchen. Bei der 49er-WM vor Quiberon mussten die bisherigen Führenden Keanu Prettner und Jakob Flachberger den Rückfall auf Zwischenrang fünf hinnehmen.

“Ich bin mit meiner Leistung bis hierhin sehr zufrieden. Vor allem auch, weil die Bedingungen – starker Wind, viel Welle – sehr herausfordernd für mich sind. In diesen Konditionen haben wir nach dem Kreuzbandriss eigentlich kaum trainieren können, deswegen tue ich mir noch schwer”, erklärte Bontus. Im Semifinale geht es für den Athleten vom Yacht Club Podersdorf gegen vier Konkurrenten, die Top zwei ziehen ins Finale ein.

Prettner/Flachberger fehlen in Frankreich aktuell fünf Punkte auf eine Medaille, der Rückstand auf die führende Paarung Seb Menzies/George Lee Rush aus Neuseeland beträgt neun Zähler. “Es ist alles sehr knapp beisammen und es ist alles noch zu holen”, meinte Prettner. Die besten zehn Boote erreichen die Medal-Series am Sonntag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
Kommentare
73
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Kommentare
66
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Kommentare
50
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
25
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Kommentare
23
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 