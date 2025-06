Bosnien in WM-Quali nur 1:0 gegen San Marino

Von: APA/sda

Bosnien-Herzegowina hat sich in der WM-Qualifikation zu einem 1:0-Pflichtsieg gegen Fußball-Zwerg San Marino gemüht. Altmeister Edin Džeko (66.) erzielte am Samstag in Zenica vier Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer. Die Bosnier führen damit die Österreich-Gruppe H mit dem Maximum von neun Punkten an.

San Marino – die Kicker aus dem Kleinstaat sind als 210. Letzter der FIFA-Weltrangliste – hält nach drei Partien bei null Punkten (1:8 Tore). Bosnien hatte zuvor Rumänien (1:0) und Zypern (2:1) ebenfalls knapp besiegt. Das ÖFB-Team gastiert im September in Bosnien.

England zittert, Niederlande ohne Nachdruck

Auch England glänzte beim 1:0 gegen Andorra auswärts gegen den Weltranglisten-173. nicht. Die “Three Lions” gewannen dank Harry Kane (50.) aber auch ihr drittes Spiel in Gruppe K. Es sei keines, an das sich viele erinnern werden, meinte Kane nach der Partie im TV-Interview. Immerhin konnte sich der Stürmer von Bayern München im 106. Länderspiel den 72. Treffer anrechnen lassen.

“Wir müssen es besser machen, es fehlte an Energie und Qualität”, sagte Trainer Thomas Tuchel. Unter dem Deutschen haben die Engländer noch keinen Treffer kassiert und sind auf bestem Weg Richtung WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Gruppengegner Albanien und Serbien trennten sich torlos in Tirana.

Alles im Griff hatte die Niederlande beim 2:0 in Finnland. Memphis Depay (6.) und Denzel Dumfries (23.) erzielten zwei frühe Tore für “Oranje”, das den erfolgreichen Quali-Auftakt dann ohne nachzusetzen nach Hause spielte.