Sommer, Sonne, Stau: Verkehrstipps für die Reise nach Italien

Von: idr

Brenner – Für Reisende, die in den Sommerferien mit dem Auto nach Italien fahren, könnte der Verkehr auf der Brennerautobahn (A13) die Urlaubsfreude bereits frühzeitig trüben. Seit Januar 2025 finden auf der Luegbrücke Sanierungsarbeiten statt, was die Verkehrslage erheblich beeinflusst. Doch für die Sommermonate ist die zweite Spur unter bestimmten Voraussetzungen seit Mittwoch geöffnet. Trotzdem könnte es auf der Strecke an verschiedenen Stellen zu erheblichen Verzögerungen kommen. Wir zeigen euch, wie ihr diese umgeht.

Die Luegbrücke im Wipptal ist nach über 55 Jahren in Betrieb nicht mehr tragfähig, weshalb eine umfassende Sanierung notwendig geworden ist. Während der Bauarbeiten ist die Brücke nur einspurig befahrbar, mit einem Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Um den Verkehr zur Hochsaison zu entlasten, wird der Verkehr den gesamten Sommer über zweispurig geführt. Trotzdem kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu stundenlangen Staus.

Ausweichrouten zur Brennerautobahn

Für Reisende aus dem Norden empfehlen Experten, alternative Strecken zu nutzen. Besonders die Routen über den Gotthard, den San Bernardino oder die Tauernautobahn stellen gute Alternativen zur Brennerautobahn dar. Aber auch die Brennerbundesstraße wird an heißen Reisetagen stark befahren sein. Wer also auf der Brennerautobahn unterwegs ist, sollte sich auf mögliche Staus und Verzögerungen vorbereiten.

Wer flexibel ist, kann zudem auf die Tauernautobahn ausweichen, obwohl dort noch bis voraussichtlich 26. Juni Sanierungsarbeiten laufen. Wer es umweltfreundlicher mag, kann auch die Bahn nehmen und alle Staus umgehen. Neben den üblichen Routen gibt es auch weniger bekannte Ausweichstrecken wie den Plöckenpass oder das Timmelsjoch.

Staubildung am Reschenpass in Aussicht

Ein weiteres Nadelöhr könnte die Reschenpassstraße darstellen, die zwar rechtzeitig weitgehend fertiggestellt wurde, aber aufgrund einer Einbahnregelung und Baustellenampeln weiterhin zu Verzögerungen führen kann. Wer auf diesem Abschnitt unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Zudem gibt es noch weitere mögliche Alternativrouten wie die Felbertauernstraße oder die Phyrnautobahn, die jedoch ebenfalls überlastet sein könnten.

Für eine genauere Planung der Reise hat die österreichische Autobahngesellschaft ASFINAG einen Fahrkalender für den Sommer 2025 veröffentlicht. In den Monaten Mai bis Oktober wird der Verkehr an vielen Tagen zweispurig geführt, aber an bestimmten Daten gibt es ein Lkw-Fahrverbot. Das betrifft unter anderem die Zeiträume zwischen dem 2. und 5. Oktober, und auch die Wochenenden im Juni, Juli, August und September. Wer an diesen Tagen unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Zeitersparnis durch richtige Planung

Für eine entspanntere Fahrt empfiehlt es sich, entweder frühmorgens oder spätabends unterwegs zu sein, um den größten Verkehr zu vermeiden. Auch wer unter der Woche reist, hat größere Chancen, weniger Staus zu erleben. Die ASFINAG bietet zudem aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu den Verkehrshinweisen an, die den Reisenden helfen können, ihre Fahrt besser zu planen.