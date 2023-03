Bozen und Salzburg gehen mit Serienführung auf Reisen

Bozen – Am Freitag steigen die vierten Halbfinalspiele in der win2day ICE Hockey League. Die topgesetzten Mannschaften vom HCB Südtirol Alperia und EC Red Bull Salzburg führen in ihren Serien aktuell mit 2:1, beide treten nun wieder auswärts an. Während das Bozner Gastspiel bei den spusu Vienna Capitals im Livestream übertragen wird, zeigt PULS 24 die Partie zwischen dem EC-KAC und dem amtierenden Titelverteidiger aus Salzburg.

win2day ICE Hockey League, 4. Halbfinale:

Fr, 31.03.2023, 19:15: spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia

Referees: HRONSKY, STERNAT, Bärnthaler, Durmis | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-7“Halbfinalserie 1:2

Die spusu Vienna Capitals konnten sich am Dienstag den ersten Sieg im Halbfinale gegen den HCB Südtirol Alperia sichern. Trotz einiger Ausfälle konnte sich die Mannschaft von Headcoach Dave Barr auswärts mit 2:1 durchsetzen und in der „best-of-7“-Serie auf 1:2 verkürzen. Bernhard Starkbaum, der in den ersten beiden Viertelfinalduellen gegen Innsbruck im Tor stand und danach sechs Mal als Backup fungierte, sicherte seiner Mannschaft beim Comeback mit 29 Paraden den Sieg. Bozen reist trotz der Niederlage mit Selbstvertrauen in die österreichische Bundeshauptstadt. Denn die „Füchse“ gewannen die letzten vier Auftritte in der STEFFL Arena und zeigten dabei starke Nerven. Drei Spiele wurden mit einem Treffer Differenz entschieden, einmal sorgte ein Empty Netter für den finalen Zwei-Tore-Vorsprung. Bozen lag sowohl im Halbfinale 2018 als auch 2021 mit 2:1 gegen Wien voran und entschied die Serien schließlich in fünf bzw. sechs Partien für sich. HCB-Coach Glen Hanlon wird erst am Spieltag die Mannschaftsaufstellung bestimmen können: der Einsatz von Mitch Hults und Mike Halmo ist fraglich. Bei den Wienern steht Rafael Rotter aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung.

Fr, 31.03.2023, 19.30 Uhr: EC-KAC – EC Red Bull Salzburg

Referees: M. NIKOLIC, ZRNIC, Konc, Riecken | >> STREAM AUF PULS 24 <<

Stand in der „best-of-7“Halbfinalserie 1:2

Den bisherigen Verlauf der Halbfinalserie zwischen Salzburg und dem KAC hätte man so kaum vorhersehen können. Nach einem klaren 5:1-Auftaktsieg unterlagen die Red Bulls zwei Tage später mit 2:6 in Klagenfurt, um anschließend zuhause neuerlich mit 5:1 zu reüssieren. Nun übersiedelt die Serie wieder nach Klagenfurt, wo die Hausherren ihre letzten sechs Postseason-Spiele gegen den amtierenden Meister gewinnen konnten. Der KAC lag im Rahmen eines „Best-of-7“-Duells bislang 13 Mal mit 1:2 zurück, konnte die Serie in sechs dieser Fälle noch zu seinen Gunsten entscheiden. Auch bei drei der bislang vier gewonnenen Post Season-Konfrontationen mit Salzburg (2009, 2012, 2017 und 2021) haben die Kärntner jeweils zwei der ersten drei Spiele verloren. Aus Klagenfurter Sicht ebenfalls positiv: Bei einem 1:2-Serienrückstand gewann man in neun von 13 Fällen die vierte Begegnung. Die Salzburger waren in ihrer Klubgeschichte im Format „Best-of-7“ bislang 16 Mal mit 2:1 voran, zwölf Mal setzten sich die Roten Bullen am Ende der Serie auch durch. Daniel Obersteiner kehrt am Freitag ins Lineup des KAC zurück, der Einsatz von Nick Petersen ist fraglich.

Metzler bleibt bei den Pioneers – Abgänge in Villach

Der 22-jährige Julian Metzler wird auch in der kommenden Saison bei den BEMER Pioneers Vorarlberg spielen. In seiner ersten Spielzeit in Feldkirch verbuchte der Angreifer 14 Punkte in 46 Einsätzen.

Einige Abgänge vermeldete der EC iDM Wärmepumpen VSV. So werden Kapitän Derek Joslin, Simon Despres und Nicolas Mattinen im kommenden Jahr nicht mehr für die Adler auflaufen. Auch der eigentlich bereits im Frühjahr 2022 zurückgetretene Jamie Fraser, der das Team in den letzten Wochen der Saison wieder unterstützte, wird nicht weiter im Aufgebot der Draustädter stehen.