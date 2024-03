Bozen “zerlegt” Villach in Spiel drei mit 6:1 und holt sich drei Matchpunkte

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia sicherte sich durch einen klarten 6:1 Erfolg in der Bozner Sparkasse Arena Viertelfinalspiel 3 gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV und führt in der Serie mit 3:0. Demzufolge haben die Weißroten nun drei Matchpunkte und könnten sich am Samstag, 9. März, in der Villacher Stadthalle durch einen Sieg vorzeitig für das Halbfinale qualifizieren (19:15 Uhr).

Einziger Wermutstropfen aus einer starken mannschaftlichen Vorstellung der Hausherren, was auch durch sechs verschiedene Torschützen untermauert wurde, ist eine Verletzung von Kapitän Frank im ersten Drittel, der auf der Bahre vom Spielfeld getragen und zu näheren Untersuchungen ins Bozner Spital gebracht wurde.

Das Match

Coach Glen Hanlon musste heute auf Miglioranzi (verletzt), DiGiacinto (gesperrt) und Söderberg (Turnover) verzichten, dafür meldete sich Christian Thomas wieder zurück.

Bozen übernahm von Beginn an das Kommando, die erste Möglichkeit hatten jedoch die Gäste durch die Achse Hughes-Katic, Harvey war zur Stelle. Nachdem McClure bei einem Schlenzer von Teves die Scheibe noch am Tor vorbeilenkte, nutzen die Foxes das erste Powerplay der Begegnung zum Führungstreffer: wie im letzten Match in Villach war es Teves, der mit einem Slapshot Bozen in Führung brachte. Die Villacher Antwort kam durch einen schnellen Antritt von Golod, der im letzten Moment durch Teves von der Scheibe getrennt wurde. Fast wäre Bozen bei einem 2:1 Konter der zweite Treffer gelungen, der letzte Pass von Gazley auf Halmo war zu steil, auch das Trio Mantenuto-Miceli-Frigo schrammte knapp an einem Treffer vorbei. Nach Hälfte des Drittels kamen die Gäste besser ins Spiel: Harvey schnappte sich einen Viveiros Schuss, während Desjardins allein vor dem Kasten darüber zielte. Das Match wurde nun härter und Daniel Frank war das erste Opfer: der Bozner Kapitän musste verletzt von Feld getragen werden.

Gleich zu Beginn des Mitteldrittels setzte Di Perna zwei Distanzschüsse aus guter Position über das Kärntner Gehäuse, dann blieb die #90 nach einer Attacke von Desjardins verletzt auf dem Eis liegen, konnte nach ärztlicher Behandlung wieder weiterspielen. Es war vielleicht der Schlüsselmoment der Begegnung: Der Villacher Übeltäter holte sich fünf Minuten und Matchstrafe, kurz darauf folgte ihm ein weiterer Mitspieler auf die Strafbank.

Die Weißroten holten aus dieser Situation das Maximum heraus: zuerst schob Halmo einen Querpass von Gazley durch die Beinschoner von Lamoureaux in den Kasten, zwei Minuten später ließ es Ford mit einer Direktabnahme nach Zuspiel von Gazley und Halmo zum dritten Mal krachen. Bozen neutralisierte mit einem starken Penalty Killing zwei Überzahlspiele der Gegner, beide Male ließ sich Halmo zu unnötigen Revanchefouls hinreißen. Bozen hatte noch eine weitere gute Chance durch Teves, der sich durch die Villacher Defensive durchschlängelte, am Ende jedoch an Lamoureaux scheiterte.

Alberga schraubte das Ergebnis nach einer Minute des letzten Drittels mit einem Abstauber auf 4:0 und nahm den Kärntnern die letzte Hoffnung auf eine eventuelle Aufholjagd. Mantenuto erzielte nach einem Sololauf mit einem Backhander Treffer Nummer fünf und Gazley lenkte ein herrliches Zuspiel von Felicetti aus dem Slot in den gegnerischen Kasten ab. Kurz vor dem Schlusspfiff holte sich Valentine durch ein „Slew Footing“ eine vermeidbare 5+20 Minuten Strafe ab, im darauffolgenden Powerplay vermasselte Sabolic dem Bozner Torhüter das Shutout.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 6:1 (1:0 – 2:0 – 3:1)

Die Tore: 04:56 PP1 Josh Teves (1:0) – 23:50 PP2 Mike Halmo (2:0) – 25:13 PP1 Connor Ford (3:0) – 41:18 PP1 Domenico Alberga (4:0) – 44:23 Daniel Mantenuto (5:0) – 47:07 Dustin Gazley (6:0) – 58:57 PP1 Robert Sabolic (6:1)

Schiedsrichter: Huber/Zrnic – Hribar/Zgonc

PIM: 31:39

Torschüsse: 33:23

Zuschauer: 3020