Bregenzerwald reicht ein Tor zum Sieg gegen Sterzing

Sterzing/Bregenz – Im einzigen Mittwochsspiel der Alps Hockey League feierte der EC Bregenzerwald einen 1:0-Erfolg über die Wipptal Broncos Weihenstephan. Während Marlon Tschofen den entscheidenden Treffer erzielte, verbuchte Goalie Alexander Schmidt sein zweites Shutout in dieser Saison. Für die Vorarlberger – das beste Heimteam der Liga – war es der sechste Sieg in Folge.

Der EC Bregenzerwald ging voller Selbstvertrauen in das Duell mit Sterzing. Mit fünf Siegen in Folge verbesserten sich die Vorarlberger, die zudem das beste Heimteam der Liga sind, zuletzt auf Rang fünf. Einen Platz davor liegen die Gäste aus Südtirol, die am Sonntag eine torreiche Partie gegen Gröden für sich entscheiden konnten.

Am Mittwoch gab Sterzing im ersten Drittel den Ton an, Bregenzerwald konnte sich aber auf Goalie Alexander Schmidt verlassen. Nach torlosen 20 Minuten wurden die Gastgeber im Mittelabschnitt besser, ein offener Schlagabtausch entwickelte sich. Während sich auch Sterzing-Goalie Jakob Rabanser sicher zeigte, konnten die Südtiroler aus dem ersten Powerplay der Partie kein Kapitel schlagen – es blieb auch nach dem zweiten Drittel beim 0:0. Kurz nach Wiederbeginn bekamen die Vorarlberger die erste Überzahl zugesprochen.

Nachdem Roberts Lipsbergs die Scheibe in der offensiven Zone behaupten konnte, wurde der Puck via Felix Zipperle zu Marlon Tschofen gespielt. Der 21-jährige Stürmer ließ sich diese Chance nicht entgehen, er traf völlig freistehend ins Kreuzeck und bejubelte sein achtes Saisontor. In weiterer Folge verpassten die Hausherren – etwa bei einer 3 auf 1 Situation – den zweiten Treffer. In der Schlussphase drängte Sterzing mit sechs Feldspielern auf den Ausgleich, Schmidt hielt seinen Kasten aber sauber und verbuchte das zweite Shutout in dieser Saison. Durch den 1:0-Erfolg verlängerte Bregenzerwald auch seine Siegesserie.

Alps Hockey League:

Mi, 06.12.2023:

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan 1:0 (0:0,0:0,1:0)

Referees: HOLZER, LEGA, Jäger, Vignolo

Goals 1:0 ECB Tschofen M. (41:42 / Zipperle F. ,Lipsbergs R. / PP)