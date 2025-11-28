Aktuelle Seite: Home > Sport > Brennsteiner führt im Copper-Riesentorlauf – Odermatt out
Stefan Brennsteiner jagt in Colorado seinen ersten Sieg

Brennsteiner führt im Copper-Riesentorlauf – Odermatt out

Freitag, 28. November 2025 | 18:55 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRISTIAN PETERSEN
Von: apa

Stefan Brennsteiner liegt zur Halbzeit des Riesentorlaufs von Copper Mountain auf Siegkurs. Der im Ski-Weltcup noch sieglose Salzburger war im ersten Durchgang in Colorado 26/100 Sek. schneller als der Slowene Zan Kranjec. Der drittplatzierte Thomas Tumler aus der Schweiz liegt fast eine halbe Sekunde zurück. Es führt damit die Startnummer 1 vor der 2 und 3. RTL-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz rutschte mit klarer Zwischenbestzeit am Innenski weg und schied aus.

Auch für Marco Schwarz, im ersten Saisonrennen Zweiter hinter Odermatt, lief es auf dem aggressiv-trockenen US-Schnee als Neunter (+1,03) nicht nach Wunsch. Mit Weltmeister Raphael Haaser (6./+0,83) und Patrick Feurstein (10.) liegen insgesamt vier ÖSV-Fahrer in den Top Ten. Brennsteiner schaffte es bisher viermal in seiner Karriere aufs Weltcup-Podest. Dreimal war er Dritter, einmal Zweiter. Vor einem Monat verpasste der 34-Jährige in Sölden als Vierter das Stockerl um zwölf Hundertstel. Der zweite Durchgang beginnt um 21.00 Uhr MEZ (live ORF 1).

© 2025 First Avenue GmbH
 