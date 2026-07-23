Brixner Stadtturnier 2026: Wer holt sich die Raiffeisen-Trophäe?

Von: mk

Brixen – Drei Tage Fußball, sechs Mannschaften und eine begehrte Trophäe: Vom 30. Juli bis 1. August wird der Sportplatz in Albeins zum Schauplatz des 8. Brixner Stadtturniers. Die Vorfreude ist groß – und die Frage steht im Raum: Wer bekommt diesmal den Fußballpokal der Stadt Brixen?

Die Spannung steigt: Beim 8. Brixner Stadtturnier um die Raiffeisen Trophäe treffen vom 30. Juli bis 1. August 2026 sechs Mannschaften aufeinander, die allesamt ein Ziel haben – den Turniersieg und damit einen Platz auf der begehrten Siegertafel.

Heute wurde das Turnier und die teilnehmenden Mannschaften im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus offiziell vorgestellt. Dabei wurde deutlich: Auch die achte Auflage verspricht guten Fußball und jede Menge Emotionen. Das Publikum darf sich auf spannende Begegnungen und packende Duelle auf dem Sportplatz in Albeins freuen. Für Spannung sorgte auch die Auslosung der Mannschaftsspiele im Rahmen der Turniervorstellung im Rathaus.

Sechs Teams werden um die Raiffeisen-Wandertrophäe spielen: ASV Albeins, der SSV Brixen, der ASC Plose, der ASV Milland, der ASV Feldthurns sowie die SSV Brixen Junioren.

Ins Leben gerufen wurde das Vorbereitungsturnier auf Initiative der Gemeinde Brixen und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Fußballvereinen. Im August 2018 war der Anpfiff für die mittlerweile traditionelle Veranstaltung, die seither alljährlich die Fußballfans der Stadt und Umgebung zusammenbringt. Die Organisation des Turniers obliegt jährlich abwechselnd einem anderen Verein, heuer trifft es erstmals den ASV Albeins als Gastgeber und Turnierorganisator.

Die Qualifikationsspiele finden am Donnerstag, 30. Juli, und Freitag, 31. Juli, jeweils ab 18.30 Uhr statt. Am Samstag, 1. August, beginnen um 17:00 Uhr die Finalspiele, im Anschluss folgt die Preisverteilung.

Ein Blick auf die bisherigen Sieger zeigt, wie umkämpft das Brixner Stadtturnier ist. Gleich mehrere Vereine konnten sich bereits in die Siegerliste eintragen. Der ASV Albeins triumphierte bei der Premiere 2018 und holte sich auch 2021 den Titel. Der SSV Brixen war 2019, 2023 und 2025 erfolgreich und der ASV Milland jubelte 2022, während der ASC Plose 2024 erstmals den Turniersieg feiern konnte. Im Jahr 2020 musste das Turnier leider ausfallen.