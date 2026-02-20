Capitals fixieren mit ICE-Sieg in Linz Platz im Pre-Play-off

Von: apa

Die Vienna Capitals stehen drei Spiele vor Ende des Grunddurchganges fix im Pre-Play-off der ICE Hockey League. Die Wiener setzten sich am Freitag bei den Black Wings Linz mit 3:1 durch und dürfen sich als Tabellensiebenter auch berechtigte Hoffnungen machen, mit Heimvorteil in die Ausscheidungsrunde um den Viertelfinal-Einzug zu gehen. Der KAC baute seine Tabellenführung mit einem 2:0 gegen Olimpija Ljubljana aus und hat im Viertelfinale in jedem Fall Heimrecht.

Die Capitals waren vor 4.865 Zuschauern in Linz die kaltschnäuzigere Mannschaft. Die Black-Wings-Führung durch Jonathan Oschgan (15.) glich Randy Gazzola noch im ersten Drittel aus (18.). Bei den weiteren drei Caps-Toren hatte jeweils Simon Bourque seinen Schläger im Spiel. Der kanadische Verteidiger traf im Mitteldrittel zum 2:1 (28.) und durfte sich bei den Toren von Zane Franklin (43.) und Carter Souch ins leere Tor (59.) jeweils einen Assist gutschreiben lassen.

Linz fiel damit hinter den VSV auf Rang neun zurück. Die Villacher setzten sich bei Red Bull Salzburg mit 4:3 nach Penaltyschießen durch – ihr erster Sieg im vierten Saisonduell mit dem Meister. Die Salzburger lagen im Mitteldrittel bereits 3:1 voran und hatten mehrere Chancen auf eine noch höhere Führung. Der VSV kam durch Tore von Adam Helewka (45.) und Kevin Hancock (51.) zurück. In der Overtime scheiterten die Kärntner mehrmals an Salzburg-Goalie David Kickert, das Penaltyschießen gewannen sie aber 2:1.

KAC vier Punkte voran

Im Gegensatz zu Salzburg kam Klagenfurt mit einem Heimsieg aus der Olympia-Pause – dem dritten in Folge. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie brach KAC-Topscorer Mathias From erst in der 53. Minute in einer 5:3-Überzahlsituation den Torbann. Joshua Teves traf ins leere Tor zum Endstand (60.). Die Klagenfurter haben in 18 ihrer vergangenen 19 Heimspiele gepunktet. Sie führen nun vier Zähler vor den Graz99ers, die in Bozen mit 0:4 unter die Räder kamen, und neun vor Salzburg.

Die Grazer waren in Südtirol nach davor vier Siegen in Serie auf verlorenem Posten. Nach dem ersten Drittel stand es 2:0 für die Gastgeber, im Schlussabschnitt legte der neue Tabellenvierte zwei weitere Treffer nach. Der HC Pustertal, der wie Ljubljana ebenfalls bereits als Viertelfinal-Teilnehmer feststeht, besiegte Fehervar 4:2. Liga-Neuling Ferencvaros Budapest wahrte seine Chance auf den Einzug in die Pre-Play-offs mit einem 4:2-Sieg bei den bereits ausgeschiedenen Pioneers Vorarlberg.