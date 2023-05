Carezza und Innichen kennen ihre Weltcup-Termine

Karerpass/Innichen – Langsam, aber sicher nehmen die Kader und auch der Kalender für die Wintersport-Saison 2023/24 Form an. Kürzlich hat der internationale Ski- und Snowboardverband FIS die Austragungstermine der Weltcups in Südtirol bekanntgegeben. Während die Snowboard-Elite am Donnerstag, 14. Dezember in Carezza Halt macht, werden sich die Skicross-Stars von Mittwoch, 20. bis Freitag, 22. Dezember in Innichen einfinden. Im Jänner 2024 schlagen zudem auch die Telemarker am Karerpass ihre Zelte auf.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Die erste Weltcupstation in Südtirol ist in jedem Winter der FIS Snowboard Weltcup in Carezza. Am Donnerstag, 14. Dezember werden die „Brettlvirtuosen“ zum bereits 13. Mal über die steile und pickelharte Pra-di-Tori-Piste im beliebten Skigebiet am Karerpass jagen. Dass Südtirol einige Aushängeschilder im Snowboard-Zirkus hat, macht das renommierte Event für die vielen Fans der faszinierenden Sportart umso attraktiver. Schließlich haben Roland Fischnaller, Edwin Coratti oder Nadya Ochner schon mehrfach ihr Können unter Beweis gestellt, auch oder gerade bei ihrem Heimweltcup in Carezza. Wie immer werden in den Tagen vor dem Weltcup auch die Gondeln der Vorjahressieger – 2022 gewannen die Niederländerin Michelle Dekker und der Österreicher Andreas Prommegger – mit einem kleinen, aber nicht weniger rauschenden Fest eingeweiht.

Nur eine Woche später zieht es auch die Skicrosser nach Südtirol. In Innichen steigt vom 20. bis 22. Dezember zum 14. Mal der FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites. Am Fuße des Haunolds wird den Zuschauern dann wieder großes Spektakel geboten, schließlich gilt Skicross nicht umsonst als eine der attraktivsten Wintersportarten. Für die „Formel-1-Fahrer des Skisports“ – so werden die Skicrosser auch genannt – ist es die letzte Station vor der Weihnachtspause. Nach dem offiziellen Training am Dienstag, 19. Dezember steigt einen Tag später die Qualifikation. Die ersten beiden Rennen – je eines für Männer und Frauen – ist für Donnerstag, 21. Dezember angesetzt, während das hochkarätige Event am Freitag, 22. Dezember mit den letzten beiden Entscheidungen zu Ende geht.

Nach dem Jahreswechsel wird dann eine weitere Wintersportart für einen Weltcup in Südtirol anklopfen. Nach der überaus gelungenen Premiere im Jänner dieses Jahres hat es Carezza auch für das Jahr 2024 in den Weltcup-Kalender geschafft. Vom 17. bis 18. Jänner steigt am Fuße des Rosengartens der FIS Telemark Weltcup. Die Masarè Piste war 2023 eigentlich nur als Ersatzort für Gerardmer (Frankreich) vorgesehen, weil jenseits der Alpen zu wenig Schnee lag. Dank der reibungslos abgewickelten Veranstaltung und des guten Feedbacks der Telemarker steht Carezza 2024 erneut mit zwei Sprint-Rennen, das erste am Mittwoch, 17. Jänner, das zweite am Donnerstag, 18. Jänner, im Kalender.