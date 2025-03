Carroll im WM-Doppel-Buckelpistenbewerb früh out

Von: apa

Für Avital Carroll ist die Ski-Freestyle-WM im Engadin am Freitag enttäuschend zu Ende gegangen. Die gebürtige US-Amerikanerin schied im Doppel-Buckelpistenbewerb schon im Sechzehntelfinale aus. Aufgrund eines Sturzes kam gegen die Französin Camille Cabrol das Aus. “Es war leider nicht mein Tag. Der Kurs ist richtig herausfordernd, es war viel härter als im Einzelbewerb, schwierig die Moguls zu sehen”, sagte Carroll im ORF-Interview. Am Mittwoch hatte sie Rang 17 belegt.

“Es war nicht meine WM, ich habe einiges zu tun im Sommer, um für die nächste Saison gerüstet zu sein”, erläuterte die zweifache WM-Bronze-Medaillengewinnerin von 2023. Ihr großes Ziel ist ein starkes Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen 2026. Jaelin Kauf führte vor Tess Johnson einen US-amerikanischen Doppelsieg an, Bronze sicherte sich die Kasachin Anastassiya Gorodko. Im von Stürzen geprägten Männerbewerb triumphierte der 32-jährige Kanadier Mikael Kingsbury zum vierten Mal in Folge. Silber ging an den Japaner Ikuma Horishima, Bronze an den Australier Matt Graham.