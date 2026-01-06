Aktuelle Seite: Home > Sport > Chelsea holt Trainer Rosenior von Racing Straßburg
Rosenior wechselte zum englischen Club-Weltmeister Chelsea

Chelsea holt Trainer Rosenior von Racing Straßburg

Dienstag, 06. Januar 2026 | 11:50 Uhr
Rosenior wechselte zum englischen Club-Weltmeister Chelsea
APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Fußball-Club-Weltmeister Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Cheftrainer engagiert und mit einem Langzeitvertrag an sich gebunden. Der 41-jährige Engländer wurde vom französischen Verein Racing Straßburg abgeworben und erhielt einen Vertrag bis Juni 2032, gab der Club aus London am Dienstag bekannt. Rosenior folgt auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte.

“Ich bin zutiefst geehrt und demütig. Das ist ein Verein mit einem einzigartigen Geist und einer stolzen Geschichte voller Trophäengewinne”, erklärte Rosenior. Er war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte die Mannschaft aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und erstmals seit 19 Jahren in den Europacup.

Chelsea ist sein erster Club in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bisher lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Bei Derby County war er davor Co- und Interimstrainer. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
77
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
63
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
48
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
48
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
44
Wildcamper in Südtirol im Visier
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 