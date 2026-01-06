Chelsea holt Trainer Rosenior von Racing Straßburg

Von: APA/Reuters/dpa

Fußball-Club-Weltmeister Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Cheftrainer engagiert und mit einem Langzeitvertrag an sich gebunden. Der 41-jährige Engländer wurde vom französischen Verein Racing Straßburg abgeworben und erhielt einen Vertrag bis Juni 2032, gab der Club aus London am Dienstag bekannt. Rosenior folgt auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte.

“Ich bin zutiefst geehrt und demütig. Das ist ein Verein mit einem einzigartigen Geist und einer stolzen Geschichte voller Trophäengewinne”, erklärte Rosenior. Er war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte die Mannschaft aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und erstmals seit 19 Jahren in den Europacup.

Chelsea ist sein erster Club in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bisher lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Bei Derby County war er davor Co- und Interimstrainer. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.