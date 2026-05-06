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Langjähriges Engagement für Motorradsport

Christian Bianchi mit goldener FMI-Ehrenkarte ausgezeichnet

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 14:22 Uhr
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FMI BZ
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Von: luk

Bozen – Am Dienstag wurde Landesrat Christian Bianchi mit der Goldenen Ehrenkarte des italienischen Motorradverbands FMI ausgezeichnet. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Marco Bolzonello, Präsident des Südtiroler FMI-Landeskomitees, im Rahmen einer kleinen, würdigen Zeremonie.

Bereits im Jahr 2017 hatte Bianchi diese besondere Auszeichnung erhalten – damals noch als Bürgermeister von Leifers. Er war damit die erste Persönlichkeit überhaupt, der diese prestigeträchtige Ehrung verliehen wurde. Nun würdigt die FMI erneut sein langjähriges Engagement für den Motorradsport.

Bianchi setzt sich seit Jahren intensiv für den Motorsport in Südtirol ein und ist selbst ein passionierter Motorradfahrer und bei allen Mototurismo-Veranstaltungen in Südtirol mit dabei. Auch in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter ist er eine wichtige Bezugsperson und ein verlässlicher Unterstützer für den Verband. Die „Goldene FMI-Ehrenkarte“ wurde 2017 ins Leben gerufen und wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um den Motorradsport verdient machen.

 

 

Bezirk: Bozen

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