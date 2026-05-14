Cleveland Cavaliers legen in NBA-Play-offs vor

Von: APA/sda

Mit einem 117:113 nach Verlängerung haben die Cleveland Cavaliers im Play-off-Viertelfinale der NBA gegen die Detroit Pistons auf 3:2-Siege gestellt. Im Mittelpunkt stand James Harden. Der 36-Jährige, der im Winter von den LA Clippers nach Cleveland gewechselt war, erzielte 30 Punkte sowie acht Rebounds und sechs Assists. Gleichzeitig leistete er sich mehrere Fehler, die verhinderten, dass sein Team die Partie früher entschied.

Trainer Kenny Atkinson lobte den Guard dennoch als “großartigen Leader mit enormer Erfahrung”. Harden absolvierte sein 185. Play-off-Spiel und erreichte zum 50. Mal mindestens 30 Punkte in einer Partie. Auf seinen ersten NBA-Titel wartet der Routinier aber weiterhin.

Die Pistons hatten schon mit 15 Punkten geführt. Cleveland kämpfte sich jedoch zurück und erzwang die Verlängerung. Dort sorgten Donovan Mitchell und Evan Mobley für die Entscheidung zugunsten der Cavaliers. Spiel sechs findet am Freitag in Cleveland statt. Gewinnen die Cavaliers erneut, stehen sie erstmals seit 2018 im Finale der Eastern Conference.