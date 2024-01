Clippers vor Raptors-Duell mit klarem NBA-Sieg über Suns

Die Los Angeles Clippers als übernächster Gegner der Toronto Raptors des Wieners Jakob Pöltl haben am Montag (Ortszeit) mit einem 138:111 über die Phoenix Suns in der National Basketball Association (NBA) einen klaren Heimsieg gelandet. Die Clippers feierten damit ihren sechsten Erfolg in sieben Spielen, nur zuletzt im Stadt-Derby gegen die Lakers gab es eine Niederlage. Gegen die Truppe von LeBron James treten die Raptors als nächstes in der Nacht auf Mittwoch an.

Die Milwaukee Bucks kommen hingegen weiter nicht in Fahrt. Der NBA-Meister von 2021 verlor daheim gegen Utah Jazz 116:132 und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Da halfen auch 25 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds von Giannis Antetokounmpo nicht, womit er sein viertes Saison-Triple-Double landete. Die Bucks bleiben in der Eastern Conference Zweiter hinter den Boston Celtics, deren 131:133-Niederlage bei den Indiana Pacers durch zwei in der letzten Sekunde durch Bennedict Mathurin verwertete Freiwürfe besiegelt wurde.

Die Freude der Pacers wurde durch einen Ausfall von Tyrese Haliburton getrübt, der Point Guard verließ das Spiel im zweiten Viertel mit einer Oberschenkelverletzung. Definitiv eine Operation vor sich hat Ja Morant, der bis kurz vor Jahreswechsel für 25 Spiele gesperrt gewesene Guard der Memphis Grizzlies. Morant zog sich am Samstag im Training in der rechten Schulter eine Subluxation zu, der Eingriff werde laut Club-Angaben aber erst nach Saisonende erfolgen.