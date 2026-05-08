Club5 festigt seine Rolle als Vertretungsorgan der klassischen Weltcupveranstalter

Von: mk

Portorož – Im Rahmen der FIS-Frühjahrstagung hielt Club5 Ski Classics seine halbjährliche Vollversammlung ab. Diese bot die Gelegenheit, auf eine intensive und erfolgreiche Saison zurückzublicken, zwei neue Mitglieder willkommen zu heißen und die zunehmend stärkere Rolle von Club5 als Vertretungsorgan der Organisationskomitees des alpinen Ski-Weltcups weiter zu festigen.

Die Saison 2025/26 erwies sich als eine der anspruchsvollsten und zugleich spannendsten der vergangenen Jahre, geprägt von den Olympischen Winterspielen, die einen Meilenstein für die gesamte alpine Ski-Community darstellten. Zwei Mitglieder von Club5 spielten bei diesem historischen Ereignis eine bedeutende Rolle, indem sie die Damenrennen auf der Olympia delle Tofane in Cortina d’Ampezzo sowie die Herrenbewerbe auf der Stelvio in Bormio ausrichteten.

Neben den Olympischen Spielen bot auch der Audi FIS Ski Weltcup eine mitreißende Saison voller unvergesslicher Leistungen, Überraschungen und Geschichten aus dem „Weißen Zirkus“.

Die 26 Organisationskomitees, die die Vereinigung Club5 Ski Classics bilden, trafen sich in Portorož im Rahmen der traditionellen technischen FIS-Meetings nicht nur, um die vergangene Saison zu analysieren, sondern auch, um die Grundlagen für einen weiteren ambitionierten und spannenden Winter zu schaffen. Während der Generalversammlung bekräftigten die Organisatoren ihr Engagement, aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung des Sports und seiner Veranstaltungen beizutragen.

Zusätzliche Bedeutung erhielt das Treffen durch die Teilnahme des FIS-Präsidenten Johan Eliasch sowie des FIS-CEO Urs Lehmann, die beide ihre Unterstützung für die Organisatoren als zentrale Stakeholder des alpinen Ski-Ökosystems bekräftigten.

Neue Mitglieder treten Club5 bei

Ein weiteres Zeichen für die positive Entwicklung und die ständig zunehmende Bedeutung von Club5 ist das kontinuierliche Wachstum der Vereinigung. Trotz des Austritts von Zagreb, wie von Miho Glavić mitgeteilt wurde, konnte Club5 offiziell zwei neue Mitglieder aufnehmen: das österreichische Organisationskomitee Altenmarkt-Zauchensee sowie jenes aus dem bulgarischen Bansko. Beide wurden während des Treffens einstimmig aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr, Altenmarkt-Zauchensee und Bansko in der Club5-Familie willkommen zu heißen“, erklärte Club5-Präsident Rainer Senoner. „Ihr Beitritt ist eine weitere Bestätigung der Bedeutung von Club5 als starke und geeinte Stimme der Organisatoren des alpinen Ski-Weltcups.“ Mit diesen neuen Mitgliedern zählt die Vereinigung nun 27 Mitglieder.

Der Club5-Workshop kommt wieder

Im Einklang mit dem Anspruch der Organisatoren, die Standards kontinuierlich zu erhöhen und Innovationen zu fördern, blickt Club5 bereits auf seine nächste wichtige Initiative voraus. Im September 2026 wird der zweijährlich stattfindende Club5-Workshop am Gardasee in Italien abgehalten. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit zum Networking, zum Austausch von Know-how und neuen Ideen. Zu den Höhepunkten zählt zudem ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des Autodromo Nazionale Monza, einer der ikonischsten Rennstrecken der Welt.