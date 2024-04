Cremonese besiegt FCS knapp mit 1:0

US Cremonese

Die Primavera 2-Mannschaft unterliegt in der Ferne

Bozen – Die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol unterliegt bei der US Cremonese im Rahmen des 28. Spieltags von Kreis A der gleichnamigen Meisterschaft mit 0:1 (0:0).

Die Weißroten unter der Leitung von Mister Manuel Iori müssen sich den Grigiorossi in der Città del Torrazzo knapp beugen – dabei haben die Gäste in der ersten Hälfte mehr vom Spiel: Padovani trifft in Spielminute 17 etwa die Querlatte.

Der spielentscheidende Treffer der Partie fällt dann nach dem Seitenwechsel auf der anderen Seite: Lordkipanidze vollendet einen Konter der Gastgeber, im Rahmen der einzigen wahren Torchance der Cremonese (56. Minute).

Genau zu jenem Zeitpunkt befand sich der FCS in Unterzahl, Rottensteiner musste sich außerhalb des Spielfeldes nach einem Zusammenstoß mit einem Mitspieler eine kleine Wunde nähen lassen.

US CREMONESE – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

US CREMONESE: Malovec, Triacca, Bassi, Lottici, Prendi (64. Duca), Lordkipanidze (85. Mavrommatis), Nahrudnyy (81. Opris), Dore (64. Faye), Stuckler, Pessolani, Gabbiani (81. Avitabile)

Auf der Ersatzbank: Brahia, Sayaih, Pentimone, Balasa, Tosca, Gashi, Cantaboni

Trainer: Elia Pavesi

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde (81. Ceschini), Testa, Cangert, Rottensteiner (59. West), Canonini, Loncini (64. Tahiri), Uez (68. Bahaj), Messner (63. Gabos), Brik, Padovani

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Gander, Sula

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Matteo Dini (Città di Castello) | Andrea Cravotta (Città di Castello & Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)

TOR: 1:0 Lordkipanidze (56.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (USC) Stuckler, Lordkipanidze, Pessolani / (FCS) Balde, Canonici