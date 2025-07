Cristiano Ronaldo in Saalfelden angekommen

Von: apa

Saalfelden ist offiziell im “CR7”-Fieber. Fußballstar Cristiano Ronaldo ist am Donnerstagabend in dem Pinzgauer Ort eingetroffen und hat Quartier im Teamhotel seines Clubs Al-Nassr bezogen. Wie auf einem vom saudischen Verein veröffentlichten Video zu sehen war, gratulierte der 40-Jährige seinem Trainer Jorge Jesus zum 71. Geburtstag und begrüßte seine Mitspieler. Am Freitag absolvierte der Portugiese das Teamtraining.

Ob Ronaldo an den Testspielen am Samstag in Saalfelden gegen St. Johann, am Mittwoch in Grödig gegen Toulouse und am 2. August wieder in Grödig gegen Al-Ahli mitwirkt, ist offen.