Curling: Saisonhighlight steht bevor

Bruneck – Die Curling-Saison im Landesleistungszentrum Südtirol Curling Center neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Wochenende steht noch das Saisonhighlight an. Die zweite Auflage des International Südtirol Curling Cup 2024, welche diesmal als internationales Preisgeldturnier ausgeschrieben wurde. Die erste Auflage konnten noch die Organisatoren des Amateursportverein Südtirol Curling Bruneck im Finale gegen Draghi Turin knapp für sich entscheiden.

Die Trauben des Erfolges hängen heuer wesentlich höher, da sich durchwegs Top-Teams eingeschrieben haben. Unter den 14 Teilnehmern tummeln sich Größen, wie die Italienmeisterinnen des Teams Sporting Pinerolo / Mariani, die Junioren Vizeweltmeister Italia / Gilli, die italienische Nationalmannschaft der Juniorinnen, die Sieger der Serie B Dolomiti Cortina / Scappin, die türkische Mixed Nationalmannschaft, eine weitere Mannschaft bestehend aus Nationalspielern Belgiens und Österreichs. Aber auch noch viele andere nationale Medaillengewinner.

Das Turnier beginnt am Freitag, den 22. März um 9.00 Uhr und endet mit der Siegerehrung am Sonntag, 24. März um 15.30 Uhr. Die Südtiroler des ASC Curling Südtirol tragen ihre ersten beiden Spiele am Freitag um 9.00 und 13.20 Uhr aus.

Am 06.04.24 schließt das Landesleistungszentrum die Tore um am 15.09.24 den Betrieb wieder aufzunehmen. In der abgelaufenen Saison konnten über 5.000 Präsenzen verzeichnet werden, somit liegt die Anlage im Spitzenfeld.