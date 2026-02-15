Dämpfer für Leipzig: Trotz Dominanz nur 2:2 gegen Wolfsburg

Von: apa

RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen. Am Sonntag kamen die Bullen mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald trotz drückender Überlegenheit gegen den VfL Wolfsburg nach zweimaligem Rückstand über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und rutschten zwei Punkte hinter den VfB Stuttgart auf Platz fünf zurück.

Mohamed Amoura (52.) und Mattias Svanberg (78.) trafen für die Gäste. Yan Diomande (70.) glich nach einem groben Patzer von Wolfsburgs Tormann Kamil Grabara zum 1:1 aus, Brajan Gruda (89.) sorgte vier Tage nach dem Pokal-Aus bei Bayern München für den Endstand. Während Kapitän Schlager und Baumgartner durchspielten, verließ Seiwald in der Endphase (82.) das Spiel. Bei Wolfsburg fiel Patrick Wimmer mit muskulären Problemen aus, sein Club befindet sich als 15. nur einen Punkt vor Bremen weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Heidenheim taumelt dem Abstieg entgegen

Indes schoss der FC Augsburg von Michael Gregoritsch den 1. FC Heidenheim in einem schwachen Kellerduell ein großes Stück weiter in Richtung 2. Liga. Mit einem Foulelfmeter bescherte Alexis Claude-Maurice (80.) den Augsburgern beim extrem biederen 1:0 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Gregoritsch, der in der ersten Hälfte Heidenheims Goalie mit einem 45-Meter-Schuss austricksen wollte, das Tor aber verfehlte, musste in der 59. Minute vom Platz. Mathias Honsak kam bei Heidenheim erst im Finish (87.). Für die Verlierer wird es nach dem neunten sieglosen Spiel in Folge immer enger. Das Schlusslicht hat sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist noch jeder Verein mit dieser Bilanz abgestiegen.