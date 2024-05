Dallas Mavericks in NBA-Play-offs eine Runde weiter

Die Dallas Mavericks stehen in der zweiten Runde der NBA-Play-offs. Der Club gewann daheim das sechste Duell mit den Los Angeles Clippers mit 114:101 und entschied damit die “best of seven”-Serie mit 4:2 für sich. Luka Doncic mit 28 Punkten, 13 Assists und sieben Rebounds sowie Kyrie Irving mit 30 Punkten führten die Mavericks, die nun auf Oklahoma City Thunder treffen, erneut an. Unterdessen stellte Orlando Magic durch ein Heim-103:96 über die Cleveland Cavaliers auf 3:3.

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Freitag (1. Runde, “best of seven”):

Eastern Conference: Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 103:96 (Stand in der Serie: 3:3)

Western Conference: Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 114:101 (Endstand in der Serie: 4:2)