Danso gelingt erster Saisontreffer bei 3:0-Sieg von Lens

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso ist in der französischen Fußball-Liga der erste Saisontreffer für RC Lens gelungen. Der 25-jährige Abwehrchef köpfelte am Sonntag beim 3:0-(1:0)-Sieg seines Clubs bei Olympique Lyon in der 87. Minute nach einem Eckball zum Endstand ein. Mit dem Erfolg hielt Lens als Tabellensechster der Ligue 1 den Kontakt zur den Champions-League-Startplätzen, der Rückstand zur drittplatzierten AS Monaco mit Trainer Adi Hütter beträgt nur noch drei Punkte.

Von: apa