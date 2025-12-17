Das sind die Startnummern für den 15. VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites

Von: ka

Welschnofen/Karerpass/Carezza – Der VISA FIS Snowboard World Cup Carezza Dolomites wurde am Mittwoch mit der Übergabe der Gondel der Hubertus-Kabinenbahn, die nach den Gewinnern der letzten Ausgabe benannt wurde, und der Auslosung der Startnummern offiziell eröffnet. Am Donnerstag um 9 Uhr beginnen die Qualifikationen für den Parallel-Riesentorlauf auf der Pra-di-Tori-Piste, gefolgt von den um 12.45 Uhr beginnenden K.o.-Wettkämpfen, bei denen der Sieger und die Siegerin des 15. Parallel-Snowboard-Weltcups am Karerpass ermittelt werden.

Jasmin Coratti und Radoslav Yankov haben sich beim Parallel-Riesentorlauf der letzten Ausgabe des Snowboard-Weltcups Carezza Dolomites durchgesetzt und hatten traditionsgemäß am Mittwoch die Ehre, dass ihnen eine nach ihren Namen benannten Gondel der Hubertus-Seilbahn übergeben wurde. Für die Südtirolerin aus Langtaufers ist es im letzten Jahr der erste Weltcupsieg gewesen. „Es ist mega, ich freue mich seit einem Jahr auf diese Gondel, weil es einfach eine Ehre für mich ist, so etwas zu erhalten. Ich gehe morgen an die Sache genau so ran, wie ich es auch im Vorjahr getan habe, und hoffe, dass dann das gleiche Ergebnis herauskommt”, sagte Coratti.

Auch für Radoslav Yankov war die Emotion im letzten Jahr groß, als er genau neun Jahre nach seinem vorherigen Triumph auf der Pra di Tori seinen zweiten Sieg in Carezza Dolomites errang. „Wir sind heute hier an diesem wunderschönen Ort, für die Übergabe meiner zweiten Gondel nach der, die ich 2015, vor zehn Jahren, gewinnen konnte. Ich freue mich sehr, dass ich im Vorjahr hier gewonnen habe und nun eine zweite Gondel meinen Namen trägt“, kommentierte der bulgarische Snowboarder.

Die Qualifikationen beginnen um 9.00 Uhr

Um 18 Uhr fand dann im beheizten Festzelt in der Nähe der Pra di Tori die Eröffnungsfeier des 15. Snowboard-Weltcups Carezza Dolomites statt, bei der die Startnummern für die Qualifikationsläufe am Donnerstag um 9 Uhr ausgelost wurden. Als erste kämpfen die 51 Snowboarderinnen des Frauenrennens um den Einzug ins Achtelfinale: Den Anfang machen die Schweizerin Ladina Caviezel (Startnummer 17) und die Bulgarin Malena Zamfirova (Startnummer 18). Die erste Italienerin, die an den Start geht, ist Elisa Caffont (Belluno, Startnummer 22), gefolgt von Jasmin Coratti (Startnummer 23). Einige Minuten später ist Lucia Dalmasso (Falcade, Startnummer 28) an der Reihe. Weiter “Azzurre” am Start sind Elisa Fava (Almese, Startnummer 44) und Sofia Valle (Folgaria, Startnummer 50).

63 Snowboarder werden um den Einzug ins Achtelfinale der Männer kämpfen. Als Erste starten der „Azzurro“ Mirko Felicetti (Moena, Startnummer 17) und der Österreicher Alexander Payer (Startnummer 18). Gleich danach ist Gabriel Messner (Villnöß, Startnummer) an der Reihe, gefolgt von Edwin Coratti (Langtaufers, Startnummer 21) vor Daniele Bagozza (St. Ulrich, Startnummer 23). Es folgen dann Maurizio Bormolini (Livigno, Startnummer 29) und Aaron March (Schabs, Startnummer 30) vor Roland Fischnaller (Villnöß, Startnummer 32). Die weiteren „Azzurri“ am Start sind Tommy Rabanser (St. Christina, Startnummer 51), Fabian Lantschner (Bozen, Startnummer 71) und Marc Hofer (Saltaus, Startnummer 78).

Die 16 Athletinnen und 16 Athleten mit den besten Zeiten qualifizieren sich für die K.o.-Runde, die um 12.45 Uhr mit dem Achtelfinale beginnt und den Sieger und die Siegerin des 15. VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites ermittelt. Alle Interessierten können das Rennen am Karerpass vor Ort oder von zu Hause aus verfolgen, indem sie die Live-Übertragungen auf Rai Sport, ORF SPORT+ und Eurosport 2 sowie den Live-Stream auf Eurosport Player verfolgen. Weitere Fernsehsender wie das Schweizer SRF zwei werden außerdem die Highlights übertragen.

Programm VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites:

Donnerstag, 18. Dezember 2025

9.00 Uhr: Beginn Qualifikation VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites, Riesentorlauf Damen und Herren, Pra-di-Tori-Piste

12.45 Uhr: Beginn Finals VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites, Riesentorlauf Damen und Herren, Pra-di-Tori-Piste

Nach den Finals: Siegerehrung im Zielbereich auf der Pra di Tori