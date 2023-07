Debütant Philippinen besiegt WM-Gastgeber Neuseeland 1:0

Das Gastgeber-Team Neuseelands hat bei der Frauen-Fußball-WM nach dem 1:0-Auftaktsieg über Norwegen am Dienstag mit einem 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Philippinen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Den entscheidenden Treffer in Gruppe A zum Auftakt der zweiten Runde erzielte in Wellington Sarina Bolden (24.) per Kopf. Das letzte Match der ersten Runde hatte davor in Pool H in Sydney mit einem 2:0-(2:0)-Erfolg Kolumbiens gegen Südkorea geendet.

Die Neuseeländerinnen rannten gegen die engagiert auftretenden Philippinas erfolglos an, der durch Jacqui Hand erzielte vermeintliche Ausgleich wurde wegen Abseits nicht gegeben (68.). Davor hatte Hand nur die Innenstange getroffen. In der Schlussphase rettete Philippinen-Torfrau Catalina Perez mit einer Glanztat den Sieg. Im letzten Dienstag-Match (10.00 Uhr MESZ, live ORF 1) treffen in Hamilton/Neuseeland die Schweiz und Norwegen aufeinander. Im Fall eines norwegischen Erfolgs würden vor dem Gruppenfinale alle Teams bei einem Sieg bzw. drei Punkten halten.

Die Kolumbianerinnen ihrerseits haben den Grundstein für den Aufstieg durch Treffer von Catalina Usme (30./Elfmeter) und Linda Caicedo (39.) gelegt. Gruppenfavorit Deutschland hatte am Montag mit einem 6:0-Sieg über Marokko den bisher höchsten Sieg bei diesem Titelkampf und auch in der ersten Runde gelandet. War dem Strafstoß im insgesamt 300. Match der Frauen-WM-Geschichte ein Handspiel vorausgegangen, profitierte Caicedo bei ihrem Treffer von einem Fehler von Yoon Young-geul. Die Torhüterin ließ den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen.

Mit ihrer Einwechslung in der 78. Minute avancierte die Südkoreanerin Casey Phair zur jüngsten bisher bei Frauen-Weltmeisterschaften eingesetzten Spielerin. Die gebürtige US-Amerikanerin schaffte das mit 16 Jahren und 26 Tagen. Die bisherige Rekordhalterin war die Nigerianerin Ifeanyi Chiejine, die Stürmerin war bei ihrem Debüt-Einsatz bei der Endrunde 1999 in den USA 16 Jahre und 34 Tage alt gewesen. Chiejine verstarb 2019 im Alter von nur 36 Jahren. Bei der aktuellen WM trifft nun am Sonntag Kolumbien auf Deutschland und Südkorea auf Marokko.