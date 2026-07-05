Del Toro gewinnt zweite Tour-de-France-Etappe vor Pogacar

Von: APA/dpa/Reuters

Isaac del Toro hat am Sonntag seinen ersten Tour-de-France-Etappensieg gefeiert. Der Mexikaner vom UAE-Team fuhr auf der zweiten Etappe Schulter an Schulter, aber noch vor seinem Teamkollegen Tadej Pogacar in Barcelona über die Ziellinie. Der im Gelben Trikot fahrende Jonas Vingegaard (Visma) belegte hinter Remco Evenepoel vom Red-Bull-Rennstall den vierten Platz, der Däne verteidigte somit die Gesamtführung. Er liegt nun sechs Sekunden vor Pogacar.

Auf der welligen Etappe von Tarragona in die katalanische Hauptstadt hatten sich mit Alex Molenaar und Felix Engelhardt lange zwei Fahrer an der Spitze gehalten. In Barcelona hatte das Feld jedoch aufgeholt und vollendete den Zusammenschluss. Im Sprint um den Etappensieg auf den Berg, der 1992 einen Großteil der Entscheidungen der Olympischen Spiele beheimatete, setzten sich der Slowene Pogacar und Del Toro auf den letzten gut 500 Metern entscheidend ab.

Pogacar zog letztlich aber nicht ganz durch und verschaffte seinem Teamkollegen einen wichtigen persönlichen Erfolg. “Das bedeutet mir wirklich alles”, sagte Del Toro – erst der zweite Mexikaner mit einem Sieg auf einer Tour-Etappe nach Raul Alcala, der 1989 und 1990 gewonnen hatte. Der Österreicher Felix Großschartner hatte davor für seine UAE-Nebenmänner wertvolle Dienste verrichtet. Am Montag geht es in die Pyrenäen – allerdings bedrohen Waldbrände in Südfrankreich die dritte Etappe.

Vingegaard froh über “weiteren Tag im Trikot”

“Es sind nicht meine Lieblingsanstiege”, sagte Vingegaard. “Aber im Gelben Trikot zu bleiben, darüber bin ich sehr froh. Ich bekomme einen weiteren Tag im Trikot.” Das genieße er sehr, betonte der zweimalige Tour-Gesamtsieger. Vor und nach dem Start präsentierte sich Vingegaard mit einem Mundschutz. Er sagte, dass er nicht krank sei, aber auf Nummer sicher gehen wolle, weil er bei den vergangenen beiden Frankreich-Rundfahrten angeschlagen gewesen sei.

Ob das Programm am Montag wie geplant stattfinden kann, wollten die Organisatoren und die zuständigen Behörden bis Sonntagabend entscheiden. Nach dem Start im spanischen Granollers soll es in den französischen Skiort Les Angles gehen. Auf Vingegaard und Co. warten knapp 200 Kilometer und 3.850 Höhenmeter. Vor dem Abschied aus Spanien ist der Col de Toses, ein Anstieg der ersten Kategorie, zu bewältigen.