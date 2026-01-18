Aktuelle Seite: Home > Sport > Denver nach Drama, Seattle souverän im NFL Conference Finale
Denver nach Drama, Seattle souverän im NFL Conference Finale

Sonntag, 18. Januar 2026 | 07:18 Uhr
Von: APA/dpa/Reuters

Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihren Favoritenrollen in der NFL gerecht geworden und nur noch einen Sieg vom Einzug in die Super Bowl entfernt. Während Seattle am Samstag zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kam und alle Träume der 49ers auf ein Finale im eigenen Stadion zunichtemachte, musste Denver in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzten sich die Broncos durch ein Field Goal mit 33:30 durch.

Auf den Jubel folgte für die Broncos aber schnell ein Tiefschlag: Quarterback Bo Nix muss wegen einer Knöchelverletzung operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Mit Jarrett Stidham als Ersatz ist Denver im Conference Finale der AFC nächsten Sonntag gegen entweder die Houston Texans oder die New England Patriots erneut Gastgeber. Auch Seattle hat wieder Heimrecht, wenn es im Finale der NFC entweder gegen die Los Angeles Rams oder die Chicago Bears geht.

Bills vergaben Großchance

Nach Spielende gab Broncos-Chefcoach Sean Peyton bekannt, dass sich Nix im vorletzten Spielzug der Partie einen Knochen im Knöchel gebrochen habe. Schon am Dienstag soll Nix operiert werden. Der 25-Jährige war zuvor auf drei Touchdownpässe gekommen.

Buffalo vergab in der Verlängerung eine große Chance auf den Sieg, bis Broncos-Verteidiger Ja’Quan McMillian seinem Gegenspieler Brandin Cooks einen bereits gefangenen Ball noch entriss – eine Schlüsselszene. Die Bills schafften es angeführt von Quarterback Josh Allen zwar zum sechsten Mal in die Divisional Round der besten acht NFL-Teams, müssen aber weiter auf die erste Super-Bowl-Teilnahme seit 1994 warten.

In Seattle dagegen deutete früh alles in Richtung eines Heimsieges – schon mit der ersten Aktion der Partie gegen den Erzrivalen gingen die Seahawks in Führung. Den Kickoff der 49ers trug Rashid Shaheed über 95 Yards zum ersten Touchdown der Partie. Seahawks-Quarterback Sam Darnold warf den Ball lediglich 17 Mal, der Sieg für die Gastgeber stand zu keinem Zeitpunkt infrage. Runningback Kenneth Walker III erzielte gleich drei Touchdowns.

