Der Deutsche Skiverband zu Gast im Biathlonzentrum „Grogg“ in Martell

Martell – An diesem Wochenende ist der Deutsche Skiverband (DSV) mit dem Finale des JOKA Deutschlandpokal zu Gast bei langjährigen Freunden im Martelltal. Aufgrund des anhaltenden Schneemangels in Deutschland war das bekannte Südtiroler Biathlonzentrum für die Austragung der Rennen eingesprungen. Mit dem offiziellen Training am Freitag begann die Rennserie und fand mit den Sprintbewerben und den Staffeln am Wochenende ihren Höhepunkt. Das Beerental im Herzen des Stilfserjoch Nationalparkes zeigte sich einmal mehr als schneesicher mit perfekten Loipen und Anlagen. Das Ambiente mit Naturschnee war für viele der Beteiligten ein Highlight, das den Abschluss der Saison perfekt machte. „Das Wetter war durchaus auf unserer Seite. Wie erwartet brachte der Sonntag etwas Schneefall, auch während der Rennen. Die Sportlerinnen und Sportler waren begeistert über die winterlichen Verhältnisse und es hat Spaß gemacht, die Wettkämpfe auf unseren Loipen zu bestreiten“, meinte der Präsident des Organisationskomitees, Georg Altstätter.

Die Ergebnisse

Samstag, 09.3.2024 – SPRINT

Hannes Lipfert (TSV), Melina Gaupp (SBW), Kilian Pfaffinger (BSV) und Marie Keudel (HSV) triumphierten in den Kategorie Jugend I in der Altersklasse 16 und 17. Bei Jugend II in der Altersklasse 18/19 sind Luca Anding (TSV) und Leni Dietersberger (BSV) vorne, während Nils Schneiderling (TSV) und Magdalena Rieger (BSV) die Junioren anführen. Bei den Männern und Frauen freuen sich Markus Schweinberg (BSV) und Lena Hanses (SBW) über den Sieg.

Sonntag, 10.3.2024 – STAFFEL

Bei der Staffel sind bei den Männern der Kategorie Jugend I in der Altersklasse 16 und 17 sind Tim Schneider, Kilian Pfaffinger und Björn Ole Hederich die Sieger und bei den Frauen Melina Gaupp, Annika Lüdeke und Hanna Beck. Die Jugend II und Junioren führen bei den Männern Elias Asal, Tim Nechwatal und Fabian Kaskel an, bei den Frauen sind es Charlotte Gallbronner, Dana Horngacher und Julia Vogler.

Wettkampfbeauftragter für den Deutschlandpokal, Norbert Baier zeigt sich erfreut über die Rennen im Beerental. Weiter meint er: „Wir waren unwahrscheinlich froh und dankbar, dass das Organisationskomitee uns die Möglichkeit gegeben hat unser Finale bei ihnen austragen zu dürfen. Alle Beteiligten wussten bereits, dass jeder bestens aufgehoben ist und spannende Wettkämpfe bevorstehen, das tolle Wetter und der Neuschnee haben ihr Übriges getan. Wie immer war es eine Freude im Martelltal zu Gast zu sein. Ein ganz großer Dank an alle Beteiligten!“