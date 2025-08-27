Aktuelle Seite: Home > Sport > Der FC Obermais wird auf der Lahn spielen
Arbeiten im Eiltempo abgeschlossen

Der FC Obermais wird auf der Lahn spielen

Mittwoch, 27. August 2025 | 16:34 Uhr
Spannung in der 2. Fußball-Liga (Symbolbild)
APA/APA (AFP)/JURE MAKOVEC
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Bürgermeisterin von Meran, Katharina Zeller: “Die Arbeiten zur Anpassung der Lahn an die technischen Vorschriften des Fußballverbands wurden in Eiltempo abgeschlossen. Bereits am Sonntag kann der FC Obermais das Heimspiel gegen Chievo bestreiten.”

Mit dem siegreichen Abschluss der regionalen Meisterschaft 2024-2025 hat sich der FC Obermais das Recht erkämpft, in der Saison 2025-2026, die in wenigen Tagen beginnt, in der Serie D zu spielen. Ein Aufstieg, von dem der Verein, der sich in den letzten Jahrzehnten an der Spitze der lokalen Amateurligen etabliert hat, schon lange geträumt hat. Dieser Herausforderung will sich die von Flavio Toccoli trainierte Mannschaft mit Optimismus und großem Kampfgeist stellen. Und das wird sie – auch zur Freude ihrer Fans – auf ihrem historischen Spielplatz in der Lahn tun, dessen Bespielbarkeit bis heute Morgen noch ungewiss war.

Um die Sicherheit von Zuschauer, Spielern und Personal zu gewährleisten, wurde nämlich das Spielfeld vom FC Obermais an die technischen Vorschriften der Lega Nazionale Dilettanti und der FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) angepasst. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, von denen man zunächst annahm, dass sie rechtzeitig zum Heimdebüt der Weiß-Blauen am 14. September gegen Mestre umgesetzt werden könnten. Doch am vergangenen Sonntag gelang es dem FC Obermais, Caldiero Terme in der Coppa Italia zu besiegen, und am Sonntag, dem 31. August, trifft es zu Hause auf Chievo. Aus diesem Grund musste der Zeitplan für die Eingriffe beschleunigt werden.

“Die notwenig Anpassungsarbeiten wurden im Eiltempo abgeschlossen, sodass die Gemeindetechniker die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen bestätigen konnten. Beim heutigen Sicherheitsgipfel in Bozen wurde grünes Licht gegeben, dass das Spiel am Sonntag auf der Lahn ausgetragen werden kann”, bestätigte Bürgermeisterin Katharina Zeller.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
139
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
49
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
42
Operation Sonnenfinsternis
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
42
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
37
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 