Der FCS gastiert im „San Nicola“ bei Bari

Für den FC Südtirol steht an diesem Wochenende eine Reise nach Apulien an. Die Weißroten treffen am Samstag, den 9. Dezember – im Rahmen des 16. Spieltags der Serie B – auswärts auf Bari. Anpfiff im historischen San-Nicola-Stadion ist um 14 Uhr.

Die Situation im Hause FCS

Der FC Südtirol hat sich am Montag von Pierpaolo Bisoli getrennt und Federico Valente als neuen Cheftrainer ernannt. Letzterer wechselte im Sommer vom SC Freiburg nach Bozen und konnte mit der „Primavera“ hervorragende Resultate einfahren. In seinem ersten Spiel als Cheftrainer des FCS muss Valente auf die verletzten Rover und Siega verzichten. Odogwu, Kofler und Vinetot könnten mit der Mannschaft nach Bari reisen, hinter ihrem Einsatz steht jedoch noch ein Fragezeichen.

In der Tabelle liegt der FC Südtirol mit 17 Punkten auf Rang 13. Die Weißroten errangen in den ersten 15 Meisterschaftsspielen vier Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen.

Bari im Form-Check

Der Traditionsclub aus Apulien hat im Klassement einen Zähler Vorsprung auf den FCS und liegt damit auf Rang zehn Nach dem neunten Spieltag wurde Coach Michele Mignani durch den erfahrenen Pasquale Marino ersetzt. In den ersten vier Spielen unter seiner Leitung holte Bari starke zehn Zähler, bevor man in den letzten beiden Matches leer ausging.

Ausfälle

Sturm-Talent Marco Nasti wurde im vergangenen Ligaspiel gegen Lecco zum fünften Mal in dieser Saison verwarnt und demnach vom Sportgericht für einen Spieltag gesperrt.

Der Trainer

Pasquale Marino (61) verfügt über langjährige Erfahrung in den höchsten italienischen Profiligen. Der 61-Jährige aus Marsala (Sizilien) leitete in seiner langen Karriere Catania (Serie A und B), Udinese, Parma und Genua in der Serie A sowie Arezzo, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, Spal und Crotone in der Serie B.

Schlüsselspieler

Angreifer Giuseppe Sibilli wurde in dieser Woche zum besten Serie B-Spieler des Monats November gewählt. In den vergangenen Wochen erzielte der 26-Jährige aus Neapel zwei seiner bisherigen vier Ligatreffer. Sibilli konnte in der laufenden Meisterschaft auch zwei Vorlagen verbuchen. Bevor er im Sommer zu Bari wechselte, war Sibilli für Pisa, Albinoleffe, Sicula Leonzio und Siracusa im Einsatz.

Wissenswertes

Giuseppe Sibilli ist derzeit in der Serie B der Spieler mit den meisten Toren von außerhalb des Strafraums (3). In den fünf europäischen Top-Ligen und deren zweiten Division kann lediglich Morgan Whittaker vom Championship-Team Plymouth Argyle einen besseren Wert vorweisen (5).

In der Serie B war kein Mittelfeldspieler an mehr Treffern direkt beteiligt als Daniele Casiraghi. Mit acht Treffern und zwei Vorlagen hat die Nummer des FCS mindestens zwei Torbeteiligungen mehr als jeder andere Spieler der Serie B auf seiner Position.

Der Unparteiische

Das Match zwischen Bari und dem FC Südtirol wird von Herrn Francesco Cosso der Sektion Reggio Calabria geleitet. Unterstützt wird der Schiedsrichter von den Assistenten Andrea Zingarelli (Siena) und Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) sowie von Valerio Pezzopane (L’Aquila). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Matteo Gariglio (Var; Pinerolo) und Oreste Muto (Avar; Torre Annunziata).

Übertragungen

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

16. Spieltag Serie B 2023/24

Samstag, 9. Dezember

14.00 Uhr: Ascoli-Spezia

14.00 Uhr: Bari-FC Südtirol

14.00 Uhr: Cittadella-Cosenza

14.00 Uhr: Cremonese-Venezia

14.00 Uhr: Sampdoria-Lecco

14.00 Uhr: Ternana-Feralpisalò

16.15 Uhr: Catanzaro-Pisa

Sonntag, 10. Dezember

16.15 Uhr: Como-Modena

16.15 Uhr: Parma-Palermo

16.15 Uhr: Reggiana-Brescia