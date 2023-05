Der neue Buam-Trainer heißt Tray Tuomi

Klobenstein – Die Trainerfrage ist bei den Rittner Buam SkyAlps seit Dienstagabend geklärt. Wie bei einem Infoabend in Klobenstein von der Vereinsführung bekannt gegeben wurde, wird Tray Tuomie bei den Blau-Roten in der kommenden Saison an der Seitenbande stehen.

Sein Name dürfte den Eishockey-Kennern hierzulande ein Begriff sein: Zu seinen aktiven Zeiten spielte der US-Amerikaner Tray Tuomie in der Saison 2004/05 nämlich für einige Monate bei den Wipptal Broncos in der Serie A2 und gewann mit ihnen auch die Meisterschaft. Zuvor war der ehemalige Angreifer nach seiner College-Zeit in den Vereinigten Staaten nach Deutschland ausgewandert, wo er von der zweiten bis zur fünften deutschen Liga für verschiedenste Teams auf dem Eis war.

Nach seinem Karriere-Ende als Spieler übernahm Tuomie in der Saison 2009/10 zunächst die Weser Stars als Headcoach in der vierten Liga. Ein Jahr später war der heute 55-Jährige auch schon in der DEL, und zwar als Assistent Coach für die DEG Metro Stars. 2012 kam er zu den Nürnberg Ice Tigers, zunächst für zwei Jahre als Co-Trainer, dann für eineinhalb Jahre als Cheftrainer. 2016 zog es ihn zu einer anderen bayrischen Erstliga-Mannschaft, und zwar zu den Augsburger Panthern, wo er wiederum drei Jahre als Assistant Coach arbeitete und 2019 zum Head Coach befördert wurde. Seine letzte Trainerstation war der ESV Kaufbeuren in der DEL2 in der Saison 2021/22, während Tuomie im abgelaufenen Sportjahr ohne Verein war.

„Wir sind begeistert, dass Tuomie zu uns kommt“

Am Dienstagabend wurde im Rahmen eines Infoabends mit Fans und Interessierten beim Getränkehandler „Fink“ in Klobenstein verkündet, dass Tuomie für die kommende Saison die Geschicke der Rittner Buam SkyAlps leiten wird. Damit tritt er in die Fußstapfen des Finnen Santeri Heiskanen, der in den letzten beiden Jahren bei den Rittner Buam an der Seitenbande gestanden hatte. „Tuomie ist ein großartiger Motivator und hat einen guten Draht zu seinen Spielern. Dass er außerdem auch taktisch und technisch sehr stark ist, sieht man an seiner großen Erfahrung in der DEL. Wir sind begeistert, dass er sich für die Rittner Buam entschieden hat. Er bringt viel frischen Wind auf den Ritten und ist für uns sicher der richtige Mann“, sind die beiden sportlichen Leiter, Dan Tudin und Alexander Eisath, überzeugt.

Auch Tuomie selbst freut sich auf sein Engagement auf dem Ritten. „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison bei den Buam! Bei den Gesprächen mit Tudin und dem Vorstand habe ich schnell gemerkt, wie besonders dieser Ort und diese Organisation ist“, sagt der Amerikaner. „Ich will eine Mannschaft aufbauen, die schnelles Eishockey spielt, aber vor allem die es genießt, Eishockey zu spielen. Das Ziel sind natürlich die Playoffs, da macht Eishockey schließlich am meisten Spaß!“