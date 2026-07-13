Der Raiffeisen Beachcup 2026 war im Gadertal zu Gast

Von: mk

St. Kassian – St. Kassian im Gadertal erlebte ein intensives Wochenende ganz im Zeichen des Beachvolleyballs. Dank des organisatorischen Engagements des Vereins US La Ila trafen sich Fans aus der gesamten Provinz, um an der höchstgelegenen Etappe des Turniers teilzunehmen. Neu in diesem Jahr waren die drei Turniertage: Am Freitag fand eine offizielle FIPAV-Etappe für die Damenkategorien U14, U16 und U18 statt; im Rahmen des Raiffeisen Beachcups traten am Samstag 53 Paare in den Kategorien Herren, Damen und U14 gegeneinander an, während am Sonntag 35 Mannschaften der Kategorien U12, U16 und U18 teilnahmen.

In der Kategorie Herren triumphierten Zöschg Laurin und Berger Martin, die das Doppel Seeber Peter und Hanni Theo in zwei Sätzen (21:18, 21:14) besiegten. Der dritte Platz ging an Bosso Matteo und Cattaneo Alessio, die das Spiel um Platz drei gegen Kofler Lee Alexander und Stuppner Moritz mit 21:19 gewannen.

Im Frauenturnier sicherten sich Burgmann Anja und Burgmann Lea den ersten Platz, nachdem sie sich mit 2:0 (21:17, 21:15) gegen Amabile Francesca und Cona Federica durchgesetzt hatten. Das Podium vervollständigten Riva Sarah und Stolzlechner Maja, die Grittner Alea und Steger Victoria (21:16) besiegten.

Am Sonntag standen die jungen Athletinnen der Altersklassen U12, U16 und U18 im Mittelpunkt, die mit Begeisterung und Talent für Stimmung auf den Plätzen sorgten und einen Tag voller Emotionen und Sport bescherten. In der Kategorie U12 ging der Sieg an Emma Oberleiter und Giulia Restiglian, in der Kategorie U16 an Alex Castiglioni und Hannes Pircher bei den Männern sowie an Franzi Baumgartner und Maja Stolzlechner; in der Kategorie U18 belegten Angelika Frenademez und Lena Irsara den ersten Platz.

Die Ergebnisse:

Herren

1° Zöschg Laurin – Berger Martin

2° Seeber Peter – Hanni Theo

3° Bosso Matteo – Cattaneo Alessio

4° Kofler Lee Alexander – Stuppner Moritz

Damen

1° Burgmann Anja – Burgmann Lea

2° Amabile Francesca – Cona Federica

3° Riva Sarah – Stolzlechner Maja

4° Grittner Alea – Steger Victoria

U18W

1° Frenademez Angelika – Irsara Lena

2° Claps Isabel – Bachmann Lara

3° Dorfmann Lena – Irschara Christina

4° Canins Emily – Frenes Sofia

U16W

1° Baumgartner Franzi – Stolzlechner Maja

2° Grittner Alea – Steger Victoria

3° Oberjakober Mia – Haller Katherina

4° Mair Sandra – Steger Olivia

U16M

1° Castiglioni Alex – Pircher Hannes

2° Gufler Florian – Seppi Jonathan

3° Mattivi Paul – Goldner Leo

4° Marmsaler Gabriel – Ladstätter Tobias

U14W

1° Hofer Sophie – Mair Sarah

2° Calliari Melanie – Indriolo Nicole

3° Kuntner Bianca – Bauer Lena

4° Mair Lena – Stolzlechner Greta

U12W

1° Oberleiter Emma – Restiglian Giulia

2° Pixner Greta – Schatzer Mia

3° Huber Lea – Unterhauser Linnea

4° Schatzer Leonie – Kaserer Marie

Nächster Halt: Lana

Der Raiffeisen Beachcup 2026 geht weiter mit einer neuen Etappe, die am 18. und 19. Juli in Lana stattfindet. Am Samstag sind die Kategorien Männer, Frauen und U16 an der Reihe, während am Sonntag die Mannschaften der Altersklassen U12, U14 und U18 auf den Platz gehen.

Anmeldungen sind bis Mittwoch um 18:00 Uhr auf der offiziellen Website www.beachcup.it möglich.