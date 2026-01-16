Der Ritten rüstet sich für das finale Wochenende der U18-WM

Von: mk

Klobenstein – Die letzten beiden Spieltage der IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen der I. Division, Gruppe A stehen an diesem Wochenende auf dem Programm. Für Italiens Auswahl kommt es am Samstag zum Schicksalsspiel gegen Dänemark: Um in dieser Klasse zu bleiben, müssen die „Azzurrine“ um jeden Preis gewinnen.

Nach drei Niederlagen in Serie steht Italiens U18-Damen-Nationalmannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Weil Dänemark am Donnerstag gegen Norwegen zwei Punkte eingefahren hat, sind die „Azzurrine“ nun auch alleiniges Schlusslicht. Damit ist klar, dass eine Niederlage gegen Dänemark am Samstag für Italien gleichbedeutend der Abstieg in die Weltmeisterschaft der I. Division, Gruppe B wäre. Für die junge Truppe von Trainer Luca Byrne steht um 20 Uhr also ein Schicksalsspiel auf dem Programm. Im Falle einer Punktegleichheit wird am Ende der WM das direkte Duell entscheiden, wer welchen Tabellenplatz einnimmt. Am Sonntag bekommen es die „Azzurrine“ mit Japan zu tun. Gegen die bislang herausragenden Asiatinnen wird es sehr schwierig werden, Punkte einzufahren.

Denn Japan dominiert die U18-WM auf dem Ritten bislang nach Strich und Faden, hat alle drei Spiele mit einem Torverhältnis von 24:3 gewonnen und steht souverän auf dem ersten Platz mit neun Punkten. Ihr ärgster Verfolger im Rennen um den Aufstieg in die Top-Division ist Deutschland mit sieben Punkten. So kommt es am Samstag um 16.30 Uhr zum direkten Duell um den Turniersieg: Gewinnt Japan, dann ist ihnen der erste Platz nicht mehr wegzuschnappen. Gewinnt Deutschland, dann werden die Duelle am Sonntag – Japan spielt gegen Italien, Deutschland gegen Norwegen – entscheiden. Frankreich und Norwegen sind mit fünf bzw. vier Punkten bislang auf einem sicheren Weg, die Klasse zu halten. In der Theorie haben beide Mannschaften noch die Chance, sowohl auf dem ersten als auch auf dem letzten Platz zu landen. Dafür bräuchte es am Wochenende aber sensationelle Ergebnisse.

Für das hochspannende Wochenende erwarten sich die Veranstalter um OK-Chefin Natalie Stuckey einen weiteren Zuschaueranlauf, insbesondere von Einheimischen, die sich das Eishockey-Spektakel am Ritten nicht entgehen lassen wollen. Der Eintritt in die Ritten Arena ist frei, für Speis und Trank ist in Klobenstein bestens gesorgt.

IIHF U18 Women’s World Championship Division I, Group A – der Spielplan:

Samstag, 17. Jänner

13.00 Uhr Norwegen – Frankreich

16.30 Uhr Deutschland – Japan

20.00 Uhr Italien – Dänemark

Sonntag, 18. Jänner

13.00 Uhr Deutschland – Norwegen

16.30 Uhr Frankreich – Dänemark

20.00 Uhr Japan – Italien