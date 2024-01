Der Weltcup in Antholz beginnt mit dem verkürzten Einzel-Bewerb der Herren

Antholz – Es ist alles angerichtet für die größte Wintersportveranstaltung Italiens: Am Donnerstagnachmittag wird der Biathlon-Weltcup in Antholz um 14.20 Uhr mit dem verkürzten Einzel-Rennen der Herren eröffnet. Bis Sonntag werden in der Südtirol Arena insgesamt sechs Wettkämpfe ausgetragen.

Wenn die besten Biathleten der Welt am Donnerstag die 15 Kilometer lange Distanz mit vier Schießprüfungen in Angriff nehmen, dann sind in der Südtirol Arena alle Augen auf die norwegischen Skijäger gerichtet. Kein Wunder, denn aktuell führen gleich sechs Skandinavier die Gesamtwertung bei den Herren an. Ganz oben steht einmal mehr Johannes Thingnes Bø, der das Klassement mit 671 Punkten vor seinen Bruder Tarjei Bø (593) und Johannes Dale-Skjevdal (589) anführt. Im Vorjahr war Bø praktisch unschlagbar, heuer stehen dem 30-Jährigen „nur“ sechs Weltcupsiege und vier Podestplatzierungen zu Buche. In Antholz fühlt sich Bø zudem pudelwohl, gewann er ja hier vor 12 Monaten gleich alle drei Rennen (Sprint, Verfolgung, Staffel).

Viele Anwärter auf den Einzel-Sieg

Das heurige Weltcup-Programm in Antholz erlebt an den ersten beiden Tagen mit dem Short Individual eine Europa-Premiere im Weltcup. Diesen Bewerb hat es bisher erst einmal gegeben, 2019 in Canmore. Es ist ein verkürzter Einzelwettkampf, die Laufstrecken sind bei den Männern auf 15 km und bei den Frauen auf 12,5 km reduziert und anstatt einer Strafminute wird bei einem Schießfehler nur eine Strafzeit von 45 Sekunden verrechnet.

Zum engsten Favoritenkreis bei den Herren zählen morgen im Antholzer Einzel-Wettkampf aber auch andere als die Bø-Brüder und Dale-Skevdal. Auch ihre Teamkollegen Vetle Sjaastad Christiansen, Endre Strømsheim und Sturla Holm Laegreid sind in der Südtirol Arena nicht zu unterschätzen. Ein Spitzenergebnis könnten auch die deutschen Biathlon-Asse erzielen: Benedikt Doll ist heuer in Bombenform, gleich wie Philipp Nawrath. Sicherlich überzeugen werden auch die beiden Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson.

Aus italienischer Sicht kann man auf Tommaso Giacomel gespannt sein. Der 23-jährige „Azzurro“, der im Einzel seinen 99. Weltcupstart feiert, lief im Sprint von Ruhpolding auf den fantastischen zweiten Rang. Auch mit der Staffel schaffte Giacomel heuer schon zwei Mal den Sprung aufs Podium (jeweils Platz 3). Dazu kommt noch die Bronzemedaille mit der Mixed-Staffel in Östersund. Natürlich dürfen sich die Südtiroler Fans auf die Auftritte von Lukas Hofer aus Montal sowie des Ridnauners Patrick Braunhofer freuen. Mit Didier Bionaz und Elia Zeni gehen außerdem zwei weitere Italiener in Antholz an den Start.

Am Freitag wird das Wettkampf-Programm in Antholz mit dem Einzel-Wettkampf der Damen (12,5 km) fortgesetzt. Der Startschuss hier wurde auf 13.40 Uhr vorverlegt. Auf doppelten sportlichen Hochgenuss dürfen sich die Biathlon-Fans am Wochenende freuen. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Staffel-Bewerbe. Die Beginnzeit für das Single-Mixed wurde auf 12:55 Uhr festgelegt, jene der Mixed-Staffel auf 14:45 Uhr. Abgeschlossen wird die Weltcupwoche in der Südtirol Arena am Sonntag mit den Massenstarts. Um 12:30 Uhr geht es für die Biathleten auf die 15 km lange Schleife, um 14.45 Uhr fällt indessen bei den Damen (12,5 km) der Startschuss.