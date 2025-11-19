Aktuelle Seite: Home > Sport > Detroit mit Kasper übernimmt Spitze in Atlantic Division
Kasper jubelte mit den Red Wings

Detroit mit Kasper übernimmt Spitze in Atlantic Division

Mittwoch, 19. November 2025 | 04:11 Uhr
Kasper jubelte mit den Red Wings
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archiv/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper haben in der NHL die Führung in der Atlantic Division übernommen. Das Team mit dem 21-jährigen Kärntner feierte am Dienstag (Ortszeit) einen 4:2-Heimsieg gegen die Seattle Kraken und fuhr damit den zweiten Erfolg hintereinander ein. Für die Red Wings war es dank eines starken zweiten Drittels mit drei Toren der zwölfte Sieg im 20. Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Kasper erhielt 13:15 Minuten Eiszeit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
101
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
42
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
42
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
35
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
25
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Detroit mit Kasper übernimmt Spitze in Atlantic Division
Kasper jubelte mit den Red Wings

Detroit mit Kasper übernimmt Spitze in Atlantic Division

Uhr
Kasper jubelte mit den Red Wings
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archiv/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper haben in der NHL die Führung in der Atlantic Division übernommen. Das Team mit dem 21-jährigen Kärntner feierte am Dienstag (Ortszeit) einen 4:2-Heimsieg gegen die Seattle Kraken und fuhr damit den zweiten Erfolg hintereinander ein. Für die Red Wings war es dank eines starken zweiten Drittels mit drei Toren der zwölfte Sieg im 20. Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Kasper erhielt 13:15 Minuten Eiszeit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
101
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
42
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
42
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
35
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
25
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 