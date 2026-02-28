Aktuelle Seite: Home > Sport > Deutsche Aicher gewinnt ersten Soldeu-Super-G
Aicher auf dem Weg zum Sieg in Soldeu

Deutsche Aicher gewinnt ersten Soldeu-Super-G

Samstag, 28. Februar 2026 | 11:36 Uhr
Aicher auf dem Weg zum Sieg in Soldeu
APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE
Schriftgröße

Von: apa

Emma Aicher hat den ersten von zwei Weltcup-Super-G in Soldeu gewonnen und im Kugelkampf aufgeholt. Die Deutsche setzte sich am Samstag vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,88) und der Schweizer Freitag-Abfahrtssiegerin Corinne Suter (+0,98) durch. Als beste Österreicherin lag Cornelia Hütter nach 35 Läuferinnen auf dem zehnten Platz (+1,84). Im Disziplinweltcup hat die Tagessechste Sofia Goggia (ITA) noch 20 Zähler Vorsprung auf Robinson und 96 auf Aicher.

Ricarda Haaser kam zu Sturz und wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert. Die Tirolerin war erst im Dezember 2025 am Semmering in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich im Februar davor bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte. Nina Ortlieb, Zweite der Abfahrt am Freitag, blieb bei einem Sturz unverletzt. Ariane Rädler, Julia Scheib und Emily Schöpf erwischten nach einem Sprung ein Tor nicht mehr und schafften es daher nicht ins Klassement.

Österreicherinnen warten weiter auf ersten Podestplatz im Super-G

Hütter war einmal “komplett in der Garage”. Sie habe im Kopf, wie sie die Schwünge ziehen müsse, aber es sei ihr nicht gelungen, meinte die Olympia-Dritte aus der Steiermark. Die Österreicherinnen warten damit immer noch auf den ersten Podestplatz in diesem Winter in dieser Disziplin. Olympiasiegerin Federica Brignone (ITA) kam nach fehlerhafter Fahrt nicht in die Top 10.

Für Aicher war es der fünfte Weltcupsieg, der zweite im Super-G in diesem Winter. Robinson erklärte, dass sie sehr zufrieden damit sei, wie sie die Flachstücke gemeistert habe. “Heute habe ich mir das Selbstvertrauen zurückgeholt”, sagte die 24-Jährige, die Mitte Jänner im Super-G in Tarvisio zu Sturz gekommen war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
44
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
28
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
26
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
19
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
17
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 