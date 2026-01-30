Aktuelle Seite: Home > Sport > Deutschland und Dänemark im EM-Finale
Deutschland bejubelte Finaleinzug bei Handball-EM

Deutschland und Dänemark im EM-Finale

Freitag, 30. Januar 2026 | 22:44 Uhr
Deutschland bejubelte Finaleinzug bei Handball-EM
APA/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND
Von: APA/sda

Deutschland und Dänemark bestreiten am Sonntag das Finale der Handball-Männer-EM. Die Deutschen besiegten im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien 31:28 und stehen damit zum ersten Mal seit 2016 in einem EM-Endspiel. Danach setzte sich Topfavorit Dänemark in einem unerwartet engen Duell mit Island ebenfalls mit 31:28 durch. Die Dänen könnten nach ihren Triumphen bei Olympia und der WM den dritten großen Titel in Serie gewinnen und ihren ersten EM-Pokal seit 2012 holen.

