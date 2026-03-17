Wer heilt die Heilenden?

Von: luk

Bozen/Trient – In Südtirol fehlen derzeit rund 80 Hausärzte, im Trentino weitere 53. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse der italienischen Stiftung Gimbe. Grundlage der Berechnungen ist ein als optimal erachtetes Verhältnis von einem Allgemeinmediziner pro 1.200 Patienten – ein Wert, der in der Realität deutlich überschritten wird.

So liegt die durchschnittliche Zahl der betreuten Patienten pro Hausarzt in der Provinz Bozen bei 1.525 und damit klar über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 1.383. Etwas günstiger stellt sich die Lage in der Provinz Trient dar, wo im Schnitt 1.388 Patienten auf einen Arzt entfallen.

Im landesweiten Vergleich zählt Südtirol damit zu den Regionen mit der höchsten Belastung für Hausärzte und belegt den dritten Platz, hinter der Lombardei (1.533) und Venetien (1.526). Zwar sieht der nationale Kollektivvertrag eine Obergrenze von 1.500 Patienten pro Arzt vor, in Ausnahmefällen kann diese jedoch – etwa in Südtirol – auf bis zu 2.000 Patienten angehoben werden.

Trotz der angespannten Situation zeigt sich in Südtirol ein gegenläufiger Trend: Zwischen 2019 und 2024 ist die Zahl der Hausärzte um 2,4 Prozent gestiegen, während sie auf nationaler Ebene um 14,1 Prozent zurückging. Im Trentino wurde im selben Zeitraum hingegen ein leichter Rückgang von 1,5 Prozent verzeichnet.

Ein weiteres Problem bleibt der Nachwuchs. Laut Gimbe gab es 2025 in beiden autonomen Provinzen weniger Bewerber für die Ausbildung in Allgemeinmedizin als verfügbare Ausbildungsplätze. In Südtirol fehlten 18 Kandidaten (minus 60 Prozent im Verhältnis zu den finanzierten Stellen), im Trentino 15 (minus 38 Prozent), während es italienweit im Schnitt sogar einen Bewerberüberschuss von 26 Prozent gab.

Zusätzlicher Druck droht in den kommenden Jahren durch anstehende Pensionierungen: Bis 2028 werden in der Region Trentino-Südtirol 76 Hausärzte das Pensionsalter von 70 Jahren erreichen.