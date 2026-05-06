Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Aussicht auf US-Iran-Deal: Ölpreise gaben deutlich nach
Brent und WTI auf niedrigstem Stand seit zwei Wochen

Aussicht auf US-Iran-Deal: Ölpreise gaben deutlich nach

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 14:06 Uhr
Brent und WTI auf niedrigstem Stand seit zwei Wochen Rohöl
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten und der Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz hat die Ölpreise am Mittwoch abstürzen lassen. Nordsee-Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 11,3 Prozent auf 97,42 Dollar je Fass (83,37 Euro) und notierte damit erstmals seit dem 22. April wieder unter der Marke von 100 Dollar. US-Leichtöl WTI verlor bis zu 12,9 Prozent auf 89,06 Dollar je Fass.

Beide Kontrakte erreichten damit ihren niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Sie steuerten in absoluten Zahlen zudem auf ihren größten täglichen Rückgang seit einem Monat zu.

Vereinbarung für Kriegsende dürfte näher rücken

Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend, hieß es. Die Schlagzeilen hätten an den Börsen “eingeschlagen wie eine Bombe”, sagte IG-Marktanalyst Christian Henke. Allerdings sei eine Einigung noch nicht in trockenen Tüchern.

Axios zufolge sollen in einer 30-tägigen Verhandlungsphase die iranische Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz und die US-Blockade iranischer Häfen schrittweise aufgehoben werden. Die Lieferausfälle bei Rohöl seit Kriegsbeginn im Februar hatten die Preise hochkatapultiert. Der Brent-Preis notierte vergangene Woche auf dem höchsten Stand seit März 2022.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Kommentare
79
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Kommentare
63
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Kommentare
44
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
Kommentare
41
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
MeBo: Sperre bei Bozen Süd sorgt für Chaos
Kommentare
40
MeBo: Sperre bei Bozen Süd sorgt für Chaos
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 