Deutschland zittert sich in WM-Quali zu 1:0 in Nordirland

Montag, 13. Oktober 2025 | 22:55 Uhr
Deutschland hat mit einem Arbeitssieg in Nordirland den nächsten Schritt Richtung Fußball-WM 2026 in Nordamerika geschafft. Die DFB-Auswahl gewann in Belfast dank des ersten Länderspieltreffers von Nick Woltemade 1:0 (1:0) und liegt in der Gruppe A weiter punktegleich mit der Slowakei voran. Frankreich musste sich auf Island mit einem 2:2 (0:1) begnügen und gab damit erstmals Punkte ab.

In Belfast entschied der 1,98 Meter große Woltemade das von Einsatz und Zweikämpfen geprägte Spiel. Der Stürmer von Newcastle United beförderte einen scharfen Eckball von David Raum mit der Schulter ins Tor (31.). Es war Tor Nummer eins im sechsten Länderspiel für den 23-Jährigen, das die erste Niederlage der Nordiren im Windsor Park seit zwei Jahren bedeutete.

Schönheitspreis gewann die Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht, geht aber im November als Tabellenführer in die finalen Qualifikations-Partien in Luxemburg und in Leipzig gegen die Slowakei. Die Slowaken gewannen das Heimspiel gegen Luxemburg durch Tore von Adam Obert (55.) und Ivan Schranz (72.) 2:0 (0:0) und hielten mit den Deutschen Schritt.

Frankreich remisierte ohne Kapitän

Frankreich geriet ohne den am Knöchel verletzten Kapitän Kylian Mbappé in Reykjavik gegen Island durch Victor Palsson (39.) in Rückstand. Christopher Nkunku (63.) und Jean-Philippe Mateta (68.) brachten den Favoriten zwar in Führung, die Isländer fanden aber prompt eine Antwort und holten dank Kristian Hlynsson (70.) einen Punkt. Frankreich führt weiter die Tabelle der Gruppe D an, aber nur noch drei Punkte vor der Ukraine, die am 13. November in Paris gastiert. Die Ukrainer gewannen die vom österreichischen Schiedsrichter Sebastian Gishamer geleitete Partie gegen Aserbaidschan 2:1 (1:1).

Slowenien stoppte in der Gruppe B den Schweizer Siegeszug. Nach davor drei Siegen in drei Spielen und 9:0 Toren mussten sich die Eidgenossen in Ljubljana mit einem torlosen Remis begnügen. Die Schweizer führen aber noch immer mit drei Punkten vor dem Kosovo. Die Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda wahrte mit einem von Fisnik Asllani (32.) fixierten 1:0 in Schweden die Chance auf Platz eins. Die Skandinavier halten nach vier Partien weiter nur bei einem Zähler, Jon Dahl Tomasson wird wohl nicht mehr lange Teamchef sein.

Belgien übernahm Tabellenführung

In der Gruppe J hat Belgien mit einem 4:2 (2:1) in Wales die Tabellenführung übernommen. Nach 0:1-Rückstand (8.) sorgten Kevin de Bruyne per Elfmeter (18.) und Thomas Meunier (24.) rasch für die Wende. De Bruyne (76.) mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß und Leandro Trossard (90.) fixierten im Finish den Sieg. Im Parallelspiel kam der bisherige Spitzenreiter Nordmazedonien zu Hause gegen Kasachstan nur zu einem 1:1 (0:0).

