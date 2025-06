Die Dolomitenpässe Campolongo, Falzarego und Valparola als Kulisse

Von: mk

Hochabtei – Die Dolomiten-Pässe Campolongo, Falzarego und Valparola bildeten am heutigen Samstag, den 21. Juni, die eindrucksvolle Kulisse für die achte Auflage des beliebten Radevents. Bei viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen genossen 8.000 Radfahrer aus Italien und dem Ausland die Fahrt durch die Dolomiten-Landschaft.

Von 8.30 bis 14.30 Uhr waren die drei Dolomitenpässe komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt und ausschließlich dem Radverkehr vorbehalten, für ein sicheres, ruhiges und naturnahes Erlebnis auf zwei Rädern.

Die 51 Kilometer lange Rundstrecke mit 1.370 Höhenmetern führte durch die Ortschaften Corvara, Arabba, Buchenstein, San Cassiano und La Villa. Eine landschaftlich reizvolle Strecke auf historischen Straßen, die Schauplatz großer Radsportmomente waren.

Besonders war auch die bunte Mischung an Teilnehmern: Von klassischen Rennrädern über Mountainbikes bis hin zu zahlreichen E-Bikes, welche ideal für weniger trainierte Fahrer sind, war alles vertreten. Verschiedene Eltern nahmen ihre Kinder in Fahrradanhängern mit auf die Strecke. Auch die starke internationale Beteiligung, insbesondere aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland, unterstreicht die wachsende touristische und sportliche Bedeutung des Events. Für alle Teilnehmer war der Dolomites Bike Day eine Gelegenheit, die Dolomiten auf nachhaltige Weise zu erleben, umgeben nur vom Surren der Reifen und dem Staunen über die atemberaubenden Ausblicke auf die „bleichen Berge“.

Der Radsommer in Alta Badia geht aber weiter. Am 6. Juli steht die berühmte Granfondo „Maratona dles Dolomites-Enel“ auf dem Programm. Das diesjährige Motto lautet „Lüm“, das Licht – ein Symbol der Inspiration und Leidenschaft, die tausende Radfahrer miteinander verbindet. Auch in diesem Jahr werden wieder 8.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet, um einen der drei verkehrsfreien Streckenverläufe über die Dolomitenpässe zu meistern: die eigentliche Marathon-Strecke mit einer Länge von 138 km und einem Höhenunterschied von 4230 Metern, die mittlere Strecke mit einer Länge von 106 km und Höhenunterschied von 3130 Metern und die Sellaronda-Strecke mit einer Länge von 55 km und Höhenunterschied von 1780 Metern. Radbegeisterte und Interessierte haben auch die Möglichkeit die Radveranstaltung im Fernsehen auf Rai2 von 6.15 bis 12.00 Uhr live zu verfolgen. Weitere Infos unter www.maratona.it.

Ein weiteres Highlight für Radfreunde folgt am Samstag, den 13. September, mit dem herbstlichen Sellaronda Bike Day. An diesem Tag werden die Straßen rund um die Sella-Gruppe von 8.30 bis 16.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Es wird empfohlen, die Runde gegen den Uhrzeigersinn zu fahren: Start in Alta Badia mit dem Grödnerjoch, dann weiter über Sella, Pordoi und zum Schluss Campolongo Pass. Es handelt sich um eine nicht wettbewerbsorientierte Veranstaltung, die für alle offen ist und keine Anmeldung erfordert. Weitere Informationen unter www.sellarondabikeday.com.