Die Foxes empfangen Linz

Von: mk

Bozen – Nach dem Ende der zweiten internationalen Pause schärft der HCB Südtirol Alperia die Kufen mit Blick auf die intensive Weihnachtszeit. Morgen, Mittwoch, 17. Dezember, um 19.45 Uhr treffen die Weiß-Roten vor heimischem Publikum auf die Steinbach Black Wings Linz. Man startet vom fünften Tabellenplatz aus, mit den Foxes einen Punkt hinter dem HC Pustertal – das allerdings ein Spiel mehr absolviert hat – und sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Graz. Neu gestartet wird zudem mit dem neuen Head Coach: Doug Shedden wird heute Abend in Bozen erwartet und wird aller Voraussicht nach morgen erstmals hinter der Bande der Weiß-Roten stehen.

Der erste Teil der Saison

Bozen ist nach einem furiosen Saisonstart in eine wechselhafte Phase geraten, wodurch der Anschluss an die absoluten Spitzenplätze etwas verloren ging. Die Tabelle ist jedoch keineswegs dramatisch, ganz im Gegenteil: Der Rückstand auf die Spitze beträgt – wie bereits erwähnt – sechs Punkte, der Vorsprung auf den siebten Platz beläuft sich auf sieben Zähler. Was bislang gefehlt hat, ist vor allem die Konstanz in den Leistungen: Frank und Co. wechselten starke Auftritte (wie den 9:1-Derbysieg) mit Spielen ohne Durchschlagskraft (wie die jüngste Niederlage in Wien) ab. Problematisch war zuletzt vor allem die Chancenverwertung: Die „Scoring Efficiency“ der Foxes, die in den ersten zwölf Spielen bei zwölf Prozent lag (45 Tore bei 375 Schüssen), ist in den letzten neun Partien auf 6,44 Prozent eingebrochen – mit nur 21 Treffern bei 326 Versuchen.

Die Statistiken: Angeführt wird die Scorerliste von Cole Schneider: Der US-Amerikaner verbuchte zwölf Tore und 17 Assists und punktete in 18 von 25 Spielen. Zwischen den Pfosten hält Sam Harvey mit einer Fangquote von 90,9 Prozent und will seine Werte weiter verbessern. Das Powerplay funktioniert mit 21,7 Prozent (5. der Liga), eine Quote, die zuletzt aufgrund der schwachen Chancenverwertung etwas gesunken ist, doch die Special Teams der Weiß-Roten haben ihr großes Potenzial bereits bewiesen. Das Penalty Killing liegt bei 81,2 Prozent (ebenfalls 5. der Liga).

Linz

Die Black Wings haben sich nach einem äußerst schwierigen Saisonstart zwar zurückgekämpft, liegen aber weiterhin auf dem zehnten Platz, dem letzten Rang für die Pre-Playoffs. Der Vorsprung auf den elftplatzierten Vienna Capitals beträgt sechs Punkte. In den letzten acht Spielen wechselte das Team von Coach Lukas stets zwischen Sieg und Niederlage, der letzte volle Dreipunkterfolg datiert vom 23. November. Gestern hat sich Linz mit dem französischen Verteidiger Yohann Auvitu verstärkt, der als Ersatz für den verletzten Ryan MacKinnon verpflichtet wurde, der mehrere Wochen ausfällt.

Bozen gewann beide bisherigen Saisonduelle: 3:2 in der Sparkasse Arena am 28. September und 6:3 in Oberösterreich am 26. November.

Die Foxes

Der weiß-rote Coaching Staff muss sich mit einigen Verletzungen auseinandersetzen. Gianluca Vallini, der im ersten Drittel der Partie gegen Ferencváros ausscheiden musste, zog sich eine muskuläre Verletzung in der Leiste zu und fällt rund drei Wochen aus. Auch Mark Barberio laboriert an einer Muskelverletzung, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Matt Bradley: Der Stürmer, der die letzten beiden Spiele verpasst hatte, ist vollständig genesen und steht morgen gegen die Black Wings zur Verfügung.

Der Verein arbeitet an einer Lösung, um Vallinis Ausfall zu kompensieren. Mindestens bis Weihnachten wird jedoch der 21-jährige Goalie der Unterland Cavaliers, Laurin Foppa, einspringen, der bereits mit der Mannschaft trainiert.

Farmteam und eingesetzte Spieler

Der Name Laurin Foppa fällt im Rahmen eines U23-Spieler-Nutzungsvertrags zwischen dem HCB und den Unterland Cavaliers. Dazu gehören auch Alex Curti, Alex Egger, Thomas Galimberti, Davide Girardi, Moritz Kaufmann und Gabriel Zerbetto.

Das Farmteam der Weiß-Roten ist – wie bereits in den vergangenen Monaten angekündigt – der HC Meran. In diesem Fall ist ein freier Austausch von U23-Spielern vorgesehen sowie die Nominierung von fünf Spielern über 23 Jahre (zwischen Bozen und Meran), die jeweils maximal fünf Spiele für den anderen Verein bestreiten dürfen.

Mittwoch, 17. Dezember, 19.45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Live on Sporteurope.tv

HCB Südtirol Alperia vs Steinbach Black Wings Linz

Schiedsrichter: Holzer, Nikolic K. / Pardatscher, Weiss