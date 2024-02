Die „heiße“ Phase hat bei den Alpinen längst begonnen

Bozen – Auf ein äußerst intensives Wochenende können Südtirols junge Skirennläuferinnen und Skirennläufer zurückblicken, die zwischen Marlene Cup, dem Raiffeisen Grand Prix und dem Autoindustriale Cup teilweise gleich mehrmals im Einsatz waren. Auch auf nationaler Ebene sorgten die möglichen Stars von morgen für Furore.

Einen Achtungserfolg schafften vergangene Woche etwa Selina Trafoier (Ulten) und Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland) beim Gran Premio Italia in Val Palot. Im ersten von zwei Slaloms wurde Trafoier Zweite in der Altersklasse Aspiranti (U18), während einen Tag später Pernstich als Zweite den Sieg knapp verpasste.

Marlene Cup: Granruaz und Lamp mit Tagesbestzeit

In Watles wurde am Samstag ein FIS Super-G ausgetragen, der auch für den Marlene Cup 2023/24 gewertet wird. Auf der 1478 Meter langen Piste mit 350 Metern Höhenunterschied erzielte bei den Frauen Rita Granruaz (Alta Badia) in 58,02 Sekunden die schnellste Zeit und gewann in der Altersklasse U18. Rang zwei belegte mit 0,74 Sekunden Rückstand Julia Franzoni (Gröden), Dritte wurde Nadine Trocker (Seiser Alm/+1,01). Lisa Perathoner (Gröden) setzte sich in der Altersklasse U21 mit einer Zeit von 59,48 Sekunden durch und war 0,01 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Leila Perathoner. Hier komplettierte Greta Morandell (TZ Überetsch-Unterland) das Podium. Insgesamt waren 42 junge Rennläuferinnen am Start.

Bei den jungen Männern (116 Starter) erzielte Emanuel Lamp (Gsies) in 54,22 Sekunden Tagesbestzeit und gewann die Altersklasse U21. Zweiter in der Marlene-Cup-Wertung wurde Francesco Zucchini (Prad/54,52), Dritter Hannes Schranzhofer (Gsies/54,66). Die Kategorie U18 entschied Alex Silbernagl (Seiser Alm) in 55,32 Sekunden für sich. Dahinter reihten sich Jonas Feichter (Gsies/55,73) und Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland/55,90) ein.

Der Autoindustriale Cup schlägt auf Jochgrimm seine Zelte auf

Am Samstag fand am Fuße von Schwarzhorn und Weißhorn im Rahmen des Autoindustriale Cups die Qualifikation für die nationale Phase von „Pinocchio sugli sci“ statt. In der Altersklasse U14 (Ragazzi) war bei den jungen Frauen Francesca Miribung (Alta Badia) am schnellsten, und zwar mit einer Zeit von 55,79 Sekunden. Isabel Wisthaler (Taisten/55,92) und Nika Kerschbaumer (Seiser Alm/55,97) belegten die Ränge zwei und drei. Miribungs Teamkollege Hannes Valentini trug bei den gleichaltrigen Burschen den Sieg davon (55,19). Julian Martinelli vom Ski Team Latemar wurde Zweiter (56,48), während Samuel Gruber (Seiser Alm/56,49) als Dritter abschwang.

Bei den Unter-16-Jährigen führte kein Weg an Victoria Klotz (Ritten) vorbei, die sich in 54,41 Sekunden souverän vor Arianna Putzer (Gröden/55,68) und Elisa Plunger (Seiser Alm/55,78) durchsetzte. Aus Gröden kommt hingegen der Sieger der gleichaltrigen jungen Männer: Matthias Mahlknecht gewann in 54,60 Sekunden vor Dylan Pirini (Seiser Alm/54,80) und Leon Schöpf (Vinschger Oberland/54,83). Insgesamt waren fast 180 Nachwuchsrennläuferinnen und -rennläufer am Start.

24 Stunden später waren die Ski-Kids dran, die im Rahmen eines „Gigante Veloce“, also eines schneller gesetzten Riesentorlaufs die Besten ermittelten. Hier beteiligten sich über 300 Kinder am Renngeschehen. Die Kategorie-Sieger im Überblick:

U9: Anna Winkler (St. Vigil/1.01,77) und Simon Palfrader (St. Vigil/58,89)

U10: Franziska Hintner (Gsies/58,71) und Luca Thaler (Sarntal/56,87)

U11: Josefin Weisenhorn (Vinschger Oberland/58,15) und Aron Lanpacher (Tscherms/53,21)

U12: Mia Molling (TZ Jochtal/52,60) und Robin Kelder (Gröden/53,61)

Raiffeisen Grand Prix: Die letzten Rennen auf Bezirksebene

Mit einem Slalom ist am Sonntag der Raiffeisen Grand Prix auf Bezirksebene zu Ende gegangen. In Ulten war der Bezirk West im Einsatz, wo Victoria Klotz (Ritten/1.11,35) nach zwei Durchgängen als Siegerin feststand. Laura Wenter Heiss (Sarntal/1.13,32) und Theresa Unterweger (Riffian-Kuens/1.14,54) belegten die Ehrenränge dahinter. Bei den Burschen gewann Dennis Verdorfer vom ausrichtenden ASV Tscherms (1.10,03) vor Philipp Fischnaller (Sarntal/1.10,33) und Leon Schöpf (Vinschger Oberland/1.13,73). Einen Sarner Doppelsieg gab es in der U14-Kategorie weiblich durch Klara Wenter (1.17,17) und Letizia Wenter Heiss (1.18,59), während Sarah Paris (St. Pankraz/1.20,55) Rang drei bekleidete. Dominik Loguercio (Tscherms/1.14,06), Julian Plieger (Sarntal/1.14,28) und Juri Gufler (Passeier/1.14,73) landeten bei den U14 Burschen auf den Positionen eins bis drei.

Der Bezirk Zentrum war in Carezza im Einsatz, und zwar auf der König-Laurin-Piste 3. Elisa Plunger (Seiser Alm/1.37,60) gewann in der U16 weiblich vor der Grödnerin Nicole Piccolruaz (1.38,98) und Paula Baier (Wipptal/1.40,97). Bei den gleichaltrigen jungen Männern setzte sich Matthias Mahlknecht (Gröden/1.32,78) durch. Jordan Stuefer (Seiser Alm/1.33,69) und Luisi Plancker (Gröden/1.34,31) fuhren als Zweiter und Dritter auf das Stockerl. In der Kategorie U14 weiblich hatte Hannah Mahlknecht (Seiser Alm) in 1.39,75 um 0,11 Sekunden die Nase auf Magdalena Stofner (Welschnofen) vorn, während Nika Kerschbaumer (Seiser Alm/1.39,97) Rang drei bekleidete. Mahlknechts Teamkollegen Simon Kaser (1.34,43) und Felix Profanter (1.36,17) landeten bei den Burschen auf eins und zwei, während sich der Grödner Pascal Kostner (1.36,53) über den dritten Platz freuen durfte.

Der Bezirk Ost fuhr auf der Gardenaccia Piste in Badia. Lokalmatadorin Lena Sottara (1.28,70) gewann bei den Unter-16-Jährigen hauchdünn vor Alenah Taschler (Gsies/1.28,73), während Isabel Leitgeb (Taufers/1.29,44) Dritte wurde. Bei den gleichaltrigen Burschen gab es einen Doppelsieg für das Ski Team Alta Badia durch Giacomo Ploner (1.27,91) und Manuel Zona (1.32,02), während Jonas Pipperger (Ahrntal/1.36,56) auf dem dritten Platz landete. Amy Happacher (Drei Zinnen/1.28,36) schnappte sich in der U14 weiblich den Tagessieg, vor Heidi Wenger (Ahrntal/1.32,78) und Benedetta Sardi (Alta Badia/1.34,51). Das Rennen der Burschen entschied in dieser Kategorie Felix Tscholl (Jochtal/1.32,29) vor Julian Clement (1.32,57) und Samuel Miribung (1.33,18/beide Alta Badia) für sich.