Die neuen U16- und U14-Landesmeister im Slalom stehen fest

Bozen – Am vergangenen Wochenende wurden die Titelkämpfe auf Landesebene im Slalom der Kategorien U16 in Gröden, sowie der U14 in Gsies ausgetragen. Außerdem wurde der Marlene Cup fortgesetzt und die Landeskader-Athletinnen und -Athleten waren auch bei diversen anderen FIS-Rennen im Einsatz und sorgten für Erfolge.

Neue Landesmeister gibt es im Slalom. Ausgetragen wurden die Titelkämpfe in der Kategorie U14 auf der Hintna Riesa in Gsies, am Start waren 209 Rennläuferinnen und Rennläufer der Jahrgänge 2010 und 2011. Bei den jungen Frauen setzte sich Amy Happacher (Drei Zinnen) mit einer Zeit von 1.14,07 Minuten durch. Auf den beiden Ehrenrängen dahinter landeten zwei Rennläuferinnen der Seiser Alm: Lisa Malfertheiner (1.14,30) und Nika Kerschbaumer (1.15,48). Das Rennen der Burschen entschied der Grödner Pascal Kostner für sich, dem eine Zeit von 1.13,23 Minuten zu Buche stand. Der Sarner Julian Plieger wurde mit 0,92 Sekunden Rückstand Zweiter, während Simon Kaser (Seiser Alm/+1,18) auf dem dritten Platz landete.

In Gröden wurden hingegen die neuen U16-Landesmeister gekürt, und zwar auf der Piste „La Ria“. Bei den jungen Frauen war Arianna Putzer vom ausrichtenden SC Gröden eine Klasse für sich. Sie erzielte in 1.18,83 nicht nur eine überragende Tagesbestzeit, sondern war damit fast fünf (!) Sekunden schneller als Sophie Schweigl (Kronplatz) und mehr als sechs Sekunden als Isabel Leitgeb (Taufers) auf den Rängen zwei und drei. Bei den jungen Männern verlief die Entscheidung wesentlich knapper. David Angerer (Seiser Alm) setzte sich in 1.22,11 vor dem Grödner Matthias Mahlknecht (+0,74) und Max Meraner (Tscherms/+1,15) durch. Insgesamt nahmen 131 Nachwuchsathletinnen und -athleten an den U16-Landesmeisterschaften in Gröden teil.

Trocker, Kostner, Silbernagl und Zucchini sind beim Marlene Cup top

Der Marlene Cup 2023/24 wurde am vergangenen Freitag in Gröden mit einem Slalom fortgesetzt. In der Altersklasse U18 setzte sich bei den jungen Frauen Nadine Trocker (Seiser Alm) durch, der eine Zeit von 1.45,86 Minuten zu Buche stand. Mit 0,18 Sekunden Rückstand belegte Rita Granruaz (Alta Badia) den zweiten Rang, Eva Sophia Blasbichler (RG Wipptal/+0,59) wurde Dritte. Bei den gleichaltrigen Burschen führte kein Weg an Alex Silbernagl (Seiser Alm) vorbei, der die beiden Läufe mit einer Zeit von 1.38,87 Minuten bewältigte. Jonas Feichter (Gsies/1.39,23) und Valentin Sparber (RG Wipptal/1.40,71) komplettierten das Podium. Bei den Unter-21-Jährigen gab es einen Grödner Doppelsieg bei den Damen durch Chayenne Kostner (1.44,09) und Maria De Nardin (1.46,18), während Valentina Fill (Kronplatz/1.48,29) den dritten Rang einnahm. Bei den Burschen triumphierte Francesco Zucchini (Prad), der in 1.35,67 die Tagesbestzeit erzielte. Dahinter reihten sich mit Respektabstand Hannes Schranzhofer (Gsies/+1,36) und Adrian Pernstich (TZ Überetsch-Unterland/+2,35) ein.

Siege und Podestplätze bei FIS-Rennen in Südtirol und Cortina

Einen Stockerlplatz fuhr Francesco Zucchini Anfang der Woche bei einem nationalen Junioren-Rennen am Kronplatz heraus, das im Rahmen der Ungarischen Meisterschaften im Slalom durchgeführt wurde. Der Landeskader-Athlet belegte hinter Sieger Riccardo Allegrini den zweiten Rang. Zwei Tage später wurde in Gsies ein FIS-Slalom ausgetragen, bei dem Lokalmatador Raffael Hopfgartner den dritten Rang belegte und Alex Silbernagl (Seiser Alm) der stärkste Rennläufer der Altersklasse U18 war. 24 Stunden später belegte Denis Villgratter (Pichl Gsies) den zweiten Rang, Francesco Zucchini wurde Dritter und Alex Silbernagl war einmal mehr in seiner Kategorie siegreich. In der U18-Kategorie der jungen Frauen schaute für Nadine Trocker (Seiser Alm) ein zweiter Rang heraus, während Hannah Feichter (Gsiesertal) Dritte wurde.

Auch in den schnellen Disziplinen waren die Südtiroler Nachwuchsrennläufer am Start. In Cortina belegten Emanuel Lamp (Gsiesertal) und Tommy Lochmann (Vigiljoch) in einem Super-G die Ränge zwei und drei. Jonas Feichter (Gsiesertal) war bester U18-Athlet. Im zweiten Rennen setzte sich Lamp durch, Lochmann wurde Dritter und Feichter konnte sich neuerlich die U18-Wertung sichern.

200 Kinder beim Pfiff Toys Kindercup am Start

Gleich zwei Slaloms wurden im Rahmen des Pfiff Toys Kindercup auf Meran 2000 (Wallpach Piste) ausgetragen. Im Einsatz waren über 200 Nachwuchsrennläuferinnen und -rennläufer der Jahrgänge 2011 und 2012. Die verschiedenen Podien im Überblick:

Rennen 1

U11 Mädchen: 1. Sophie Gasser (Welschnofen/41,92), 2. Karin Lardschneider (Gröden/42,02), 3. Laura Stuffer (Gröden/42,08)

U11 Burschen: 1. Dennis Rieder (Kastelruth/39,21), 2. Leo Giubbilei (Ritten/39,85), 3. Rudi Augscheller (Riffian Kuens/40,04)

U12 Mädchen: 1. Julia Plunger (Kastelruth/33,98), 2. Mia Molling (Jochtal/35,16), 3. Julia Trocker (Völs/35,50)

U12 Burschen: 1. Moritz Wenger (Ahrntal/35,52), 2. Matias Piazza (Gröden/35,69), 3. Florian Thaler (Schenna/35,78)

Rennen 2

U11 M: 1. Laura Stuffer (Gröden/42,93), 2. Hanna Schwabl (Hafling/43,52), 3. Sofia Randon (Grole/43,54)

U11 B: Aron Lanpacher (Tscherms/39,56), 2. Luis Spiess (Sarntal/41,76), 3. Leo Giubbilei (Ritten/41,82)

U12 M: Julia Trocker (Völs/37,30), 2. Mia Molling (Jochtal/37,61), 3. Sofia Mancin (Gröden/39,02)

U12 B: Matias Piazza (37,70), 2. Moritz Wenger (Ahrntal/38,03), 3. Florian Thaler (Schenna/38,27)