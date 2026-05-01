Aktuelle Seite: Home > Sport > Die Nummer 1 lässt Fils kaum Chancen
Jannik Sinner zieht ins Madrid-Finale ein

Die Nummer 1 lässt Fils kaum Chancen

Freitag, 01. Mai 2026 | 21:30 Uhr
683764124_18396797410154794_3598274420854189446_n
Instagram/Jannik Sinner
Schriftgröße

Von: ka

Madrid/Sexten – Jannik Sinner besiegt Arthur Fils in nur einer Stunde und 25 Minuten mit 6:2, 6:4 und zieht ins Finale von Madrid ein. Es ist sein 13. Finale bei einem Masters-1000-Turnier und das fünfte in Folge. Damit ist er der jüngste Spieler aller Zeiten, dem dies gelungen ist. In seiner Karriere erreicht er zudem die Marke von 350 Siegen auf der ATP-Tour.

Ein Spiel, das mit einem Punkt erzählt wird – jenem, der Jannik Sinner das entscheidende Break zum 5:4 bescherte und ihm die Möglichkeit gab, zum Matchgewinn aufzuschlagen. Es war ein endloser Ballwechsel, in dem Arthur Fils, der zuvor neun Siege in Folge verbuchen konnte, seine letzten Kraftreserven mobilisierte. Doch am Ende versenkte die Nummer 1 der Welt den Ball mit einer Rückhand entlang der Linie. Auch der Franzose, der nun von Goran Ivanisevic betreut wird, musste einsehen, dass er gegen Sinner chancenlos ist.

Instagram/Jannik Sinner

Mit 6:2 und 6:4 in einer Stunde und 25 Minuten gewann Sinner das 350. ATP-Match seiner Karriere, ohne einen einzigen Breakball abzugeben. Er erreichte das 13. Finale eines Masters 1000, das fünfte in Folge – Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und jetzt Madrid – und vor allem das Finale des letzten 1000er-Turniers, das ihm noch gefehlt hatte.

Der erste Satz war einseitiger, der zweite etwas umkämpfter, aber Sinner erweckte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, Fils eine Schwachstelle zu bieten. „Die ersten Runden sind immer sehr schwierig“, analysierte Sinner, „aber je weiter man kommt, desto mehr passen sich die Gegner deinem Rhythmus an. Beim Return habe ich mich sehr wohlgefühlt. Im zweiten Satz hatte ich ein paar Schwierigkeiten, aber insgesamt bin ich mit meinem Tennis zufrieden. Dieses Finale bedeutet mir sehr viel. Am Sonntag wird es schwer, aber ich freue mich darauf, um einen weiteren Titel zu spielen.“

Zwei Breaks zwischen dem dritten und fünften Spiel des ersten Satzes nahmen Fils den Wind aus den Segeln. Er versuchte, sich ganz auf den zweiten Satz zu konzentrieren. In den ersten beiden Aufschlagspielen gab er nur zwei Punkte an Sinner ab. Beim Stand von 2:2 wagte Sinner jedoch mit zwei Breakbällen einen Vorstoß. Dann kam jedoch dieser entscheidende Ballwechsel, der mit einer Rückhand endete. Diese war das Schlüsselelement zum Sieg. Er dominierte mit 88 Prozent gewonnenen Punkten beim ersten Aufschlag (21/24) – eine Höchstleistung in einem Spiel, in dem er nur 52 Prozent seiner ersten Aufschläge im Feld hielt.

Instagram/Jannik Sinner

Mit diesem Sieg, dem 350. seiner Karriere auf der ATP-Tour, hat Sinner nun 22 Spiele in Folge gewonnen. Bei den Masters-1000-Turnieren sind es sogar 27, denn seine letzte Niederlage liegt beim Turnier in Shanghai im vergangenen Jahr zurück. Nur Nadal und Djokovic hatten in dieser Turnierkategorie mindestens fünf Finals in Folge bestritten. Doch Jannik ist der jüngste Spieler überhaupt und nur der Spanier (2011) und Federer (2006) hatten in den ersten vier „1000”-Turnieren einer Saison das Finale erreicht.

Es ist jedoch noch niemandem gelungen, alle vier im selben Jahr zu gewinnen, sodass Sinner auf eine Leistung abzielen kann, die in der Geschichte noch nie zuvor gelungen ist.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
55
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
44
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Kommentare
38
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Trauer um Anila Kurcani [46]
Kommentare
36
Trauer um Anila Kurcani [46]
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
31
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 