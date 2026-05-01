Die Nummer 1 lässt Fils kaum Chancen

Von: ka

Madrid/Sexten – Jannik Sinner besiegt Arthur Fils in nur einer Stunde und 25 Minuten mit 6:2, 6:4 und zieht ins Finale von Madrid ein. Es ist sein 13. Finale bei einem Masters-1000-Turnier und das fünfte in Folge. Damit ist er der jüngste Spieler aller Zeiten, dem dies gelungen ist. In seiner Karriere erreicht er zudem die Marke von 350 Siegen auf der ATP-Tour.

Ein Spiel, das mit einem Punkt erzählt wird – jenem, der Jannik Sinner das entscheidende Break zum 5:4 bescherte und ihm die Möglichkeit gab, zum Matchgewinn aufzuschlagen. Es war ein endloser Ballwechsel, in dem Arthur Fils, der zuvor neun Siege in Folge verbuchen konnte, seine letzten Kraftreserven mobilisierte. Doch am Ende versenkte die Nummer 1 der Welt den Ball mit einer Rückhand entlang der Linie. Auch der Franzose, der nun von Goran Ivanisevic betreut wird, musste einsehen, dass er gegen Sinner chancenlos ist.

Mit 6:2 und 6:4 in einer Stunde und 25 Minuten gewann Sinner das 350. ATP-Match seiner Karriere, ohne einen einzigen Breakball abzugeben. Er erreichte das 13. Finale eines Masters 1000, das fünfte in Folge – Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und jetzt Madrid – und vor allem das Finale des letzten 1000er-Turniers, das ihm noch gefehlt hatte.

Der erste Satz war einseitiger, der zweite etwas umkämpfter, aber Sinner erweckte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, Fils eine Schwachstelle zu bieten. „Die ersten Runden sind immer sehr schwierig“, analysierte Sinner, „aber je weiter man kommt, desto mehr passen sich die Gegner deinem Rhythmus an. Beim Return habe ich mich sehr wohlgefühlt. Im zweiten Satz hatte ich ein paar Schwierigkeiten, aber insgesamt bin ich mit meinem Tennis zufrieden. Dieses Finale bedeutet mir sehr viel. Am Sonntag wird es schwer, aber ich freue mich darauf, um einen weiteren Titel zu spielen.“

Zwei Breaks zwischen dem dritten und fünften Spiel des ersten Satzes nahmen Fils den Wind aus den Segeln. Er versuchte, sich ganz auf den zweiten Satz zu konzentrieren. In den ersten beiden Aufschlagspielen gab er nur zwei Punkte an Sinner ab. Beim Stand von 2:2 wagte Sinner jedoch mit zwei Breakbällen einen Vorstoß. Dann kam jedoch dieser entscheidende Ballwechsel, der mit einer Rückhand endete. Diese war das Schlüsselelement zum Sieg. Er dominierte mit 88 Prozent gewonnenen Punkten beim ersten Aufschlag (21/24) – eine Höchstleistung in einem Spiel, in dem er nur 52 Prozent seiner ersten Aufschläge im Feld hielt.

Mit diesem Sieg, dem 350. seiner Karriere auf der ATP-Tour, hat Sinner nun 22 Spiele in Folge gewonnen. Bei den Masters-1000-Turnieren sind es sogar 27, denn seine letzte Niederlage liegt beim Turnier in Shanghai im vergangenen Jahr zurück. Nur Nadal und Djokovic hatten in dieser Turnierkategorie mindestens fünf Finals in Folge bestritten. Doch Jannik ist der jüngste Spieler überhaupt und nur der Spanier (2011) und Federer (2006) hatten in den ersten vier „1000”-Turnieren einer Saison das Finale erreicht.

Es ist jedoch noch niemandem gelungen, alle vier im selben Jahr zu gewinnen, sodass Sinner auf eine Leistung abzielen kann, die in der Geschichte noch nie zuvor gelungen ist.