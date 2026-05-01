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"Arbeit muss zum Leben reichen"

Codacons fordert würdige Lebensbedingungen für Beschäftigte

Freitag, 01. Mai 2026 | 16:41 Uhr
Kartellgericht verhängte bisher Geldstrafen in Höhe von 180 Mio. Euro
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
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Von: luk

Rom – Anlässlich des Tag der Arbeit hat die Verbraucherschutzorganisation Codacons eine neue Initiative zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte vorgestellt. Der nationale Generalsekretär Francesco Tanasi präsentierte die sogenannte „Carta del Lavoro Dignitoso“, die den Fokus auf die tatsächliche Lebensqualität von Beschäftigten legt.

Nach Ansicht von Codacons reicht es heute nicht mehr aus, lediglich über Beschäftigung zu sprechen. Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Mieten sowie Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln würden die Einkommen vieler Familien zunehmend entwerten. Arbeit müsse wieder Sicherheit, Unabhängigkeit und Perspektiven bieten, statt mit finanzieller Unsicherheit verbunden zu sein.

Die vorgeschlagene „Charta der würdigen Arbeit“ nennt mehrere Prioritäten. Dazu zählen der Schutz der Kaufkraft, eine kontinuierliche Überwachung der Preise für grundlegende Güter und Dienstleistungen sowie verstärkte Kontrollen gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen. Auch steuerliche Maßnahmen zur Entlastung bei Mieten und Krediten, der Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse sowie Anreize für stabile Arbeitsverträge sind Teil des Forderungskatalogs. Darüber hinaus spricht sich Codacons für mehr betriebliches Wohlergehen, flexible Arbeitszeiten und ein Recht auf digitale Nichterreichbarkeit aus.

Die Initiative verweist zudem auf Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, etwa in Spanien. Dort wurden zuletzt Maßnahmen wie bezahlte Freistellungen bei starken Menstruationsbeschwerden, der Ausbau von Elternzeiten oder Diskussionen über eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 37,5 Stunden bei gleichem Lohn vorangetrieben.

Tanasi betonte, der 1. Mai dürfe nicht nur ein symbolischer Feiertag sein, sondern müsse Anlass für eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über Arbeitsbedingungen werden. Ziel sei eine nationale Agenda, die sicherstellt, dass Erwerbstätige von ihrer Arbeit leben können, Zugang zu Wohnraum und Gesundheitsversorgung haben und eine verlässliche Zukunftsperspektive entwickeln können.

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